Katharina Dröge und die Grünen setzen auf ein sofortiges Krisenpaket zur Bekämpfung steigender Heizkosten. Das Papier umfasst acht Maßnahmen, darunter ein Sozialgeld und strengere Regeln für Vermieter.

Die Fraktion der Grünen hat ein umfassendes Krisenpaket der Bundesregierung gefordert, um eine drohende Heizkosten explosion abzuwenden. In einem internen Papier warnen Fraktionschefin Katharina Dröge, Vize-Fraktionschefin Julia Verlinden und Energiepolitiker Alaa Alhamwi vor einem drastischen Anstieg der Energiepreise, den sie als Kälteschock im Geldbeutel bezeichnen. Die Politiker argumentieren, dass die aktuelle Politik fossiler Energien die Vermieter entlaste, während Mieterinnen und Mieter buchstäblich in der Kälte sitzen müssten.

Acht Maßnahmen gegen steigende Preise

Um Heizen nicht zum Luxus zu machen, schlagen die Grünen laut einem Bericht der Funke Medien acht konkrete Maßnahmen vor. Ein zentraler Punkt ist die Verpflichtung von Vermietern, die Mehrkosten für den Einbau einer neuen Gas- oder Ölheizung im Vergleich zu einer Wärmepumpe oder anderen erneuerbaren Energien zu übernehmen. Diese Regelung soll zunächst für Neubauten gelten und ab Sommer 2027 auch im Bestand eingeführt werden.

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Zusätzlich fordert die Fraktion mehr Transparenz für Mieterinnen und Mieter. Vermieter sollen mindestens einmal jährlich sowie bei jeder Preiserhöhung über die tatsächlichen Kosten informieren. Sollte diese Pflicht nicht erfüllt werden, soll eine Mietminderung von bis zu 15 Prozent möglich sein. Diese Regelung dient dazu, Mieter vor intransparenten Abrechnungen und unerwarteten Mehrkosten zu schützen.

Sozial gestaffeltes Energiegeld eingefordert

Neben strukturellen Änderungen im Mietrecht schlägt die Fraktion ein einmaliges, sozial gestaffeltes Energiegeld vor. Dieses soll bis zu 100 Euro betragen und gezielt Familien entlasten, die von den steigenden Energiekosten am stärksten betroffen sind. Die Einführung dieses Geldes ist als unmittelbare Entlastung im laufenden Winter konzipiert, um akute finanzielle Engpässe abzufedern.

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Katharina Dröge verwies auf einen Online-Heizkostenrechner der Fraktion, der die zu erwartenden Preissteigerungen für Haushalte berechnet. Dieses Tool soll schwarz auf weiß zeigen, mit welchen konkreten Mehrkosten die Bevölkerung rechnen muss. Die Datenbasis dient der Grünen-Fraktion als Argumentationsgrundlage, um den Handlungsdruck auf die Bundesregierung zu erhöhen.

Politische Verantwortung und nächste Schritte

Die Grünen werfen der aktuellen Regierungspolitik vor, durch ihre Unterstützung teurer fossiler Energien die Vermieter zu begünstigen. Dröge betonte den dringenden Bedarf an einem umfassenden Krisenpaket, das sowohl kurzfristige finanzielle Hilfen als auch langfristige strukturelle Verbesserungen im Gebäudesektor vorsieht. Die Forderungen zielen darauf ab, die soziale Schere nicht weiter auseinandergehen zu lassen.

Die Veröffentlichung des Papiers durch die Funke Medien markiert einen öffentlichen Schritt der Grünen, um die Debatte über die Energiekrise und deren soziale Auswirkungen voranzutreiben. Die Partei setzt nun auf die Umsetzung der acht vorgeschlagenen Maßnahmen, um eine weitere Verschärfung der Lage für einkommensschwache Haushalte zu verhindern. Die genaue Ausgestaltung und der politische Durchsetzungsprozess werden in den kommenden Wochen im Fokus der Diskussion stehen.