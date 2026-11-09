Grünen-Fraktion fordert Widerspruch zu Claudia Roth

Über 50 Grüne kritisieren Äußerungen von Claudia Roth im Jung & Naiv Podcast und fordern den Bundesvorstand zu einer öffentlichen Klarstellung auf.

Mit einer scharfen internen Kritikposition hat sich das Antisemitismus-Netzwerk der Partei Die Grüne n an die Parteispitze gewendet. Die Gruppe fordert von Claudia Roth, einer prominenten Vertreterin der Grüne n im Bundestag, sowie vom Bundesvorstand eine klare Distanzierung von deren jüngsten Aussagen im Podcast " Jung & Naiv". Der Vorwurf lautet, dass Roth historische Verantwortung als Druckquelle interpretiert und sich davon lösen wolle.

Offener Brief gegen historische Schuldabwehr

Das Antisemitismus-Netzwerk ist ein lockerer Zusammenschluss von Mitgliedern der Partei, der nicht als offizielle Arbeitsgemeinschaft fungiert. Doch mehr als 50 Mitglieder unterzeichneten am Sonntag einen Brief, der dem Tagesspiegel vorliegt und dessen Wortlaut öffentlich gemacht wurde. In diesem Schreiben fordern die Unterzeichner den Bundesvorstand auf, einen klaren öffentlichen Widerspruch zu den Aussagen von Claudia Roth zu leisten. Sie betonen, dass ihre Äußerungen tief irritierend gewirkt haben und einer Korrektur bedürfen.

Also read Claudia Roth: Jüdische Studierende verlangen Entschuldigung

Die Verfasser des Schreibens würdigen zwar das langjährige Engagement von Claudia Roth für die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Gerade aus diesem Grund sei es jedoch unvertretbar, die aktuellen Positionen unwidersucht zu lassen. Es gehe nicht darum, ihr pauschal eine antisemitische Gesinnung zu unterstellen. Stattdessen sei es Aufgabe der Partei, problematische Aussagen und deren potenzielle Wirkung eindeutig zu benennen und zu korrigieren.

Roths Aussagen im Podcast Jung & Naiv

Der Auslöser der aktuellen Debatte ist ein am Mittwoch veröffentlichtes Interview in der Sendung "Jung & Naiv" des Moderators Thilo Jung. In diesem Gespräch bezeichnete Claudia Roth eigene frühere Äußerungen zum Krieg im Gazastreifen als Fehler. Dies geschah im Kontext der Preisverleihung der Berlinale 2024, bei der die Kommentare mehrerer Preisträger eine breite Debatte über Antisemitismus ausgelöst hatten.

Advertisement

Ein zentraler Punkt dieser Vorgeschichte war der US-Filmemacher Ben Russell, der Israel in seinen Redebeiträgen einen Genozid an den Palästinensern vorgeworfen hatte. Roth hatte diese Ansichten zuvor in einem Interview mit dem "Spiegel" scharf kritisiert. Sie erklärte damals, dass die Rhetorik von Apartheid oder Genozid, bei aller Empathie für das Leid der Zivilisten, nichts mit der tatsächlichen Situation im Gazastreifen zu tun habe.

Nun im Podcast relativierte Roth diese klare Position. Sie gab zu, die Kritik am Regisseur, der von Genozid sprach, selbst als Fehler eingestuft zu haben. Als Begründung führte sie den enormen Druck an, dem sie ausgesetzt war. Dieser Druck sei vom Zentralrat der Juden sowie von unzähligen weiteren Kreisen ausgegangen. Sie erzählte zudem, dass Freunde sie gefragt hätten, wann sie sich endlich von der "Schuld der Geschichte" befreie.

Kritik an Narrative der Schuldabwehr

Dass sie die damalige Verstrickung nicht durchschauen konnte, räumt Roth nun ein. Sie gab zu, dass sie im Jahr 2024 diese Befreiung von der historischen Schuld nicht gekonnt habe. Diese admission hat innerhalb der eigenen Reihen zu erheblichen Irritationen geführt. Das Antisemitismus-Netzwerk sieht in diesen Worten eine Legitimierung von Schuldabwehr, die es konsequent bekämpfen will.

In dem offenen Brief heißt es explizit, dass historische Verantwortung kein Hindernis für politische Freiheit darstelle. Vielmehr sei sie ein bleibender politischer Auftrag. Die Unterzeichner fordern den Bundesvorstand auf, einer Delegitimierung des Zentralrats der Juden entschieden entgegenzutreten. Man dürfe antisemitische Narrative und Schuldabwehr-Haltungen auch in den eigenen Reihen nicht dulden, sondern müsse sie konsequent kritisieren.

Advertisement

Forderungen an den Bundesvorstand

Die Kernforderung der 50 Grünen-Mitglieder ist also eine öffentliche Klarstellung von Seiten der Parteiführung. Der Bundesvorstand soll sich eindeutig von den Aussagen Roths distanzieren und klarstellen, dass die Aufarbeitung der NS-Zeit fundamental für die Partei ist. Dies geschieht vor dem Hintergrund der anhaltenden gesellschaftlichen und politischen Spannungen rund um den Nahostkonflikt und die Rolle der Bundesrepublik Deutschland.

Durch die Veröffentlichung des Briefes wird der interne Druck auf die Parteispitze spürbar erhöht. Die Unterzeichner wollen erreichen, dass die Grünen ihre Prinzipien der Vergangenheitsbewältigung nicht aushöhlen. Die Forderung nach einem klaren Widerspruch ist ein direkter Appell an die Führungsebene, die Werte der Partei aktiv zu verteidigen und nicht als diskutierbare Meinung zu behandeln. Der Vorfall zeigt, wie sensitiv das Thema historischer Verantwortung innerhalb der grünen Basis nach wie vor ist.