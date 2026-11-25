Die Grüne Fraktion plant mit zehn Millionen Euro einen Fonds, um sterbende Dorf-Kneipen und Dorfläden zu retten und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in ländlichen Regionen zu stärken.

Die Fraktion der Bündnis-90/Die Grünen beabsichtigt, im Dezember einen konkreten Antrag im Bundestag einzubringen, um der drohenden Schließung von Dorf-Kneipen und sozialen Treffpunkten auf dem Land entgegenzuwirken. Der zentrale Forderungspunkt sieht die Bereitstellung von zusätzlichen zehn Millionen Euro vor, die einem neu zu gründenden Fonds namens "Soziale Orte" zugutekommen sollen. Dieser Mechanismus zielt darauf ab, die bestehenden Strukturen der lokalen Gemeinschaft zu stabilisieren, da nach Ansicht der Fraktion das Verschwinden dieser Orte direkte negative Folgen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt hat.

Gesellschaftliche Folgen und Finanzierungsplan

Die Grünen argumentieren, dass das Kneipensterben nicht nur ein lokales Phänomen ist, sondern weitreichende soziale Auswirkungen besitzt. Laut der Darstellung der Fraktion nimmt die Einsamkeit in ländlichen Gemeinden deutlich zu, während das Vertrauen in Politik und staatliche Institutionen schwindet. Der geplante Fonds "Soziale Orte" soll die bereits bestehende Finanzierung der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) ergänzen, die bisher jährlich 30 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt erhält. Die zusätzlichen zehn Millionen Euro sollen gezielt dazu dienen, neue Initiativen zu starten und bestehende Projekte vor Ort zu sichern, um der drohenden Leere entgegenzuwirken.

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Forderungen der Fraktionsführung Dröge und Haßelmann

Katharina Dröge, die Vorsitzende der Grünen-Fraktion, betonte in einem Interview mit einer Zeitung, dass es keine Zeit für teure Prestigeprojekte gibt, sondern vielmehr für niedrigschwellige Treffpunkte, die allen Bevölkerungsgruppen offenstehen. Sie forderte explizit, dass solche Orte nicht an bürokratischen Hürden scheitern dürfen und forderte, dass Geld für die Wiederbelebung alter Vereinshäuser oder Scheunen auf dem Land bereitgestellt werden muss. Ihre Ko-Fraktionschefin Britta Haßelmann unterstrich diese Haltung mit der klaren Aussage, dass es unverantwortlich sei, still zuzusehen, wie Dörfer und Kleinstädte nach und nach ihre zentralen Anlaufstellen verlieren.

Umfang des Fonds und geförderte Einrichtungsformen

Der vorliegende Antrag der Grünen sieht detailliert vor, wofür die Mittel des neuen Fonds verwendet werden sollen. Neben klassischen Dorfkneipen sollen auch Dorfläden, Vereinsheime und sogar Co-Working-Räume unterstützt werden, sofern diese für alle Bürger offen zugänglich sind. Die finanziellen Mittel dienen primär der Finanzierung von Neugründungen sowie der Bereitstellung von Beratungsangeboten. Um die Realisierung zu erleichtern, ist die Einrichtung einer "Kompetenzstelle des Bundes" vorgesehen, die Ehrenamtliche bei der Antragstellung und der planerischen Umsetzung unterstützen soll.

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Bürokratieabbau und internationale Vorbilder

Einer der schwerwiegendsten Kritikpunkte der Grünen ist die derzeitige Bürokratie, die oft von kleinen Ehrenamtsprojekten nicht bewältigt werden kann. Aus diesem Grund sollen Anträge für die Förderung komplett digital und barrierefrei ablaufen können. Eine vorgeschaltete Prüfung soll sicherstellen, dass Kleinstprojekte bereits vor der Einreichung verstehen, ob sie die Auflagen erfüllen. Zudem soll das Programm "Gemeinsam gegen Leerstand" zusammen mit Kirchengemeinden in eine dauerhafte Förderung überführt werden. Als internationales Vorbild verweist die Fraktion auf Irland, das ab 2027 Pubs in kleinen Orten mit umgerechnet rund 15 Millionen Euro unterstützen will, um deren Erhalt zu sichern.

Perspektiven und politische Einordnung

Während andere Länder wie Großbritannien Dorfkneipen in Orten mit weniger als 200 Einwohnern seit 2024 als Einrichtungen der Sozialwirtschaft fördern, ist in Deutschland der politische Konsens noch nicht abgeschlossen. Der Bericht weist darauf hin, dass die Grünen mit anderen Fraktionen noch keine Gespräche über die Umsetzung dieses Antrags geführt haben. Die Finanzierung der konkreten Maßnahme und die rechtliche Einordnung als Sozialwirtschaft bleiben daher vorerst offen, doch die klare Botschaft der Grünen ist, dass der Erhalt sozialer Infrastruktur auf dem Land ein prioritäres Anliegen der aktuellen Legislaturperiode ist.