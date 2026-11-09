Grünen-Mitglieder fordern Klarstellung nach Claudia Roths Aussagen zur historischen Schuld

Grünen-Parteimitglieder schicken ein Schreiben an den Bundesvorstand und fordern einen öffentlichen Widerspruch zu den kontroversen Äußerungen von Claudia Roth bezüglich der Befreiung von historischer Schuld.

Claudia Roth steht aktuell im Zentrum einer internen Kontroverse innerhalb von Bündnis 90/Die Grünen, da sich zahlreiche Mitglieder der Partei öffentlich von den umstrittenen Äußerungen der früheren Kulturstaatsministerin distanzieren. Ein Brief, der vorliegt und über den Tagesspiegel sowie BILD berichtet wurde, fordert die Parteiführung explizit dazu auf, klarzustellen, dass eine Ablehnung historischer Verantwortung nicht Teil der politischen Linie sein darf. Die Unterzeichner sehen sich gezwungen zu handeln, da sie Roths Positionierung im Gespräch mit Tilo Jung als gefährliche Entgleisung ansehen.

Widerspruch zur Aussage über Befreiung

Der vorliegende Brief an den Bundesvorstand bringt die tiefgreifende Irritation einer großen Gruppe von Parteibasis-Mitgliedern zum Ausdruck, die persönlich hinter der Unterschriftenliste stehen. Die Sammlung weiterer Unterstützer läuft zwar noch weiter, doch die bereits geäußerte Kritik ist in ihrer Schärfe nicht zu übersehen. Die Verfasser des Schreibens argumentieren, dass die Aussagen von Claudia Roth im Podcast Jung & Naiv am vergangenen Mittwoch, dem Datum entsprechend, schwerwiegende Missverständnisse über die ethische Haltung der Partei zulassen.

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Speziell die Formulierung einer angeblichen Befreiung von der historischen Schuld der Geschichte wird in dem Dokument scharf angeprangert. Die Schreiber betonen, dass zwar niemand persönliche Schuld an Verbrechen trägt, die vor seiner Geburt begangen wurden, daraus aber keineswegs eine Befreiung von der fortbestehenden historischen und politischen Verantwortung folgt. Diese klare Trennung zwischen individueller Täterschaft und kollektiver Verantwortung wird als fundamentales Element der Parteiidentität verstanden.

Kritik an Delegitimierung des Zentralrats

Neben der Frage der historischen Verantwortung richtet sich die Kritik auch gegen eine als wahrnehmbar empfundene Diskriminierung jüdischer Organisationen durch Roth. Die Unterzeichner bemängeln explizit die Vorstellung eines vermeintlichen Drucks durch den Zentralrat der Juden. Sie weisen darauf hin, dass in den Aussagen der Grünen-Politikerin nicht die Verbrechen selbst oder deren unmittelbare Folgen als Belastung dargestellt würden, sondern vielmehr die Erinnerung daran und diejenigen, die diese Erinnerung wachhalten.

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Dies führe zu dem gefährlichen Bild, dass der Schutz jüdischen Lebens und das Eintreten für die Sicherheit sowie das Existenzrecht Israels als Lasten empfunden werden, die es abzuschütteln gilt. Die Mitglieder fordern daher eine entschiedene Entgegentretung gegenüber jeder Form der Delegitimierung des Zentralrats. Sie betonen, dass die Erinnerung an die Shoah eine unverzichtbare Säule der politischen Kultur ist und nicht als Hindernis für politische Freiheit oder kritische Debatte gesehen werden darf.

Hintergrund und Kontext der Debatte

Die aktuelle Debatte knüpft an Roths Reaktion auf die Preisverleihung der Berlinale 2024 an, bei der Aussagen mehrerer Preisträger eine heftige öffentliche Debatte um Antisemitismus ausgelöst hatten. Claudia Roth bezeichnete ihre damalige Kritik an der Veranstaltung im Gespräch mit Tilo Jung als Fehler. Diese Positionierung wird von den kritischen Mitgliedern der Partei nun als unzulässige Relativierung der antisemitischen Vorfälle gewertet, die in der Vergangenheit in und um den Berlinale-Palast stattgefunden hatten.

Die Verfasser des Briefes halten fest, dass antisemitische Narrative in den eigenen Reihen konsequent kritisiert werden müssen. Dies sei Teil des bleibenden Auftrags, den die Partei aus ihrer historischen Verantwortung ableitet. Die Unterzeichner betonen, dass der Appell an den Bundesvorstand nicht gegen die individuelle Meinungsfreiheit verstößt, sondern gegen die Gefahr der Relativierung der Shoah als zentrale Identitätsgröße der Bundesrepublik Deutschland und der Grünen Partei gewandt ist.

Forderungen an die Parteiführung

Der zentrale Inhalt der Forderung an die Parteiführung ist ein klarer, öffentlicher Widerspruch zu den getroffenen Aussagen. Die Mitglieder erwarten, dass der Bundesvorstand die Positionen von Claudia Roth korrigiert und eindeutigstellt, dass die historische Verantwortung kein Thema für taktische Berechnungen oder mediale Inszenierungen sein darf. Dies soll signalisieren, dass die Partei an ihrer unverzichtbaren Rolle als Wächterin gegen Antisemitismus festhält und keine Grauzonen zulässt.

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Die weitere Entwicklung hängt nun von der Reaktion des Bundesvorstands ab, der über den Brief und die dahinterstehende Bewegung informiert ist. Solange die Sammlung weiterer Unterstützer läuft, steigt der Druck auf die Parteispitze, schnellstmöglich zu einer einheitlichen Position zu kommen. Das Ziel ist es, die innerparteilichen Gräben zu schließen und nach außen hin zu demonstrieren, dass die Erinnerung an die Shoah und der Kampf gegen Antisemitismus unumstößliche Grundwerte bleiben, die nicht zur Disposition stehen.