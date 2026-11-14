Grünen warnen vor Drei-Klassen-Medizin durch Selbstzahler-Termine

Janosch Dahmen kritisiert neue Bezahlschranke im Gesundheitswesen. Grüne fordern Transparenz bei Selbstzahler-Angeboten für Kassenpatienten in Arztpraxen.

Die Grüne n warnen eindringlich vor einer Ausweitung sozialer Ungleichheit im deutschen Gesundheitswesen. Bundestagsabgeordneter Janosch Dahmen kritisiert den wachsenden Trend zu Selbstzahler -Angeboten in Arztpraxen. Damit drohe eine neue Bezahlschranke, die gesetzlich Versicherte benachteiligt. Wer bereit sei, die Kosten selbst zu tragen, erhalte oft innerhalb weniger Stunden einen Termin. Auf Kassenpatienten hingegen müsse man häufig monatelang warten.

Gefahr einer neuen Bezahlschranke

Dahu hat diese Entwicklung als medizinisch und sozialpolitisch hochproblematisch eingestuft. Er warnt davor, dass sich in Deutschland neben der bestehenden Zwei-Klassen-Medizin eine neue Drei-Klassen-Versorgung etablieren könnte. Der gesundheitspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion verweist auf die bestehende Praxis, bei der Privatversicherte deutlich schneller Termine erhalten. Die Sorge ist groß, dass das Gesundheitssystem weiter aushöhlt, wenn finanzielle Leistungsfähigkeit zum entscheidenden Kriterium für die Behandlungsgeschwindigkeit wird.

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Position der Kassenärztlichen Bundesvereinigung

Andreas Gassen, der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), hat diese Problematik bereits im Kontext des Sparpakets für stabile Krankenkassenbeiträge angesprochen. Er erwartet, dass es in Zukunft vermehrt Angebote in Privatsprechstunden geben werde. Gesetzlich Versicherte könnten diese Option wählen, würden dann aber außerhalb der gesetzlichen Versicherung behandelt. Die Kosten müssten sie als Selbstzahler aus der eigenen Tasche begleichen, ähnlich wie Privatpatienten.

Forderungen nach gesetzlicher Transparenz

Dahmen betonte, dass aus einem Versorgungsengpass kein Geschäftsmodell werden darf. Die Kassenärztlichen Vereinigungen hätten einen gesetzlichen Auftrag zur Sicherstellung der Versorgung. Dennoch fehle eine ausreichende bundesweite Datengrundlage, um den Umfang und die Entwicklung von Selbstzahler-Angeboten zu beurteilen. Die Bundesregierung müsse für mehr Transparenz sorgen, um mögliche Verdrängungseffekte von Kassenpatienten erkennen zu können.

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Kritik von Patientenschützern

Eugen Brysch von der Deutschen Stiftung Patientenschutz nannte die Situation für Patienten nicht akzeptabel. Er wies darauf hin, dass Menschen Monat für Monat Krankenversicherungsbeiträge zahlen und dann dennoch erneut für einen zeitnahen Zugang zur Behandlung bezahlen müssten. Brysch forderte klare gesetzliche Vorgaben und wirksame Prüf- und Eingriffsrechte für die Länder. Ein Auftrag ohne wirksame Kontrolle lasse gesetzlich versicherte Patienten im Stich.

Aufruf an Bundesgesundheitsminister

Carsten Linnemann wird aufgefordert, aktiv zu werden, um die Lasten gerechter zu verteilen. Viele Praxen leisteten viel und nähmen weitere Patienten auf, dies müsse sich lohnen. Der Nutzen für Patienten sei entscheidend, nicht die bloße Zahl der Arztkontakte. Die Lasten müssen fair verteilt werden, damit die Versorgung nicht zur Frage des Geldbeutels wird. Intransparente Terminknappheit darf kein Geschäftsmodell sein.