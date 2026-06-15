Grünes Klassenzimmer: Golfclub Ulm bietet Umweltbildung für Kinder an

Das Golf Club Ulm bietet Kindern die Möglichkeit, sich mit der Natur und dem Golfsport auseinanderzusetzen. Das Umweltbildungsprojekt wird von dem Deutschen Golf Verband (DGV) unterstützt und hat das Ziel, die biologische Vielfalt auf deutschen Golfplätzen zu fördern.

Das "Grüne Klassenzimmer" des Golf Clubs Ulm bietet Kinder n die Möglichkeit, sich mit der Natur und dem Golfsport auseinanderzusetzen. Das Umweltbildung sprojekt wird von dem Deutschen Golf Verband (DGV) unterstützt und hat das Ziel, die biologische Vielfalt auf deutschen Golfplätzen zu fördern.

Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Illerrieden haben einen Vormittag lang im Golf Club Ulm verbracht und sich mit den Pflanzen- und Tierwelt ihrer Umgebung auseinandergesetzt. Sie haben Insektenhotels gebaut, die Pflanzen- und Tierwelt auf einer artenreichen Wiese erkundet und erste Versuche mit Ball und Schläger gemacht. Das Projekt zeigt, wie wichtig Umweltbildung ist und wie wichtig es ist, dass Kinder mehr Zeit in der Natur verbringen





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