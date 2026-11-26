In Sachsen haben die Behörden den Weg für den Bau eines der größten Batteriespeicher Deutschlands freigemacht.

In Sachsen soll bald der Bau eines der größten Batteriespeicher Deutschlands beginnen . Wie die Landesdirektion Sachsen mitteilte, liegt für das Projekt in der Gemeinde Oberschöna Baurecht vor.

Die Groß-Batterie soll eine maximale Leistung von 700 Megawatt und eine Speicherkapazität von rund 2.800 Megawattstunden erhalten. Rein rechnerisch lässt sich damit der durchschnittliche Tagesbedarf einer Großstadt mit bis zu 300.000 Haushalten decken. Solche Batterien dienen dazu, Strom zu speichern, wenn viel davon vorhanden ist, und ihn wieder ins Netz einzuspeisen, wenn er gebraucht wird. Der Präsident der Landesdirektion, Bélafi, sagte, in dieser Dimension sei das Projekt bisher einmalig in Sachsen.

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Als Planfeststellungsbehörde habe man Neuland betreten. Die bisher größten Batteriespeicher Deutschlands mit rund 1.000 Megawatt werden derzeit im sachsen-anhaltischen Klostermansfeld und im brandenburgischen Jänschwalde gebaut. Sie sollen in ein bis zwei Jahren fertig sein.