Gruppe E bei der WM 2026: Kader, Trainer und Chancen der vier Nationen

Deutschland, Curaçao, Elfenbeinküste und Ecuador stellen ihre Teams für die WM 2026 vor. Wer kommt ins Finale, welche Trainer stehen hinter den Nationen und wie stehen die Chancen im Vergleich?

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 verspricht in Gruppe E ein spannendes Aufeinandertreffen der Nationen Deutschland , Curaçao, Elfenbeinküste und Ecuador. Während das deutsche Team bereits am 21. Mai 2026 seinen endgültigen Kader aus 23 Spielern veröffentlicht hat, stehen die anderen Teilnehmer noch vor dem entscheidenden Termin am 2.

Juni, bis zu dem die FIFA die endgültigen Mannschaftslisten erhalten muss. Deutschland, das seit 1934 an 21 Endrunden teilnimmt und viermal Weltmeister wurde, gilt als klarer Favorit. Unter der Leitung von Bundestrainer Julian Nagelsmann, der seit September 2023 das Team führt, soll die Mannschaft die Gruppenspiele souverän für sich entscheiden. In der Vorrunde erwarten die Deutschen Begegnungen gegen das Small‑Nation-Team Curaçao, das zum ersten Mal überhaupt an einer WM teilnimmt, die wiederaufsteigende Elfenbeinküste und das traditionsreiche Ecuador.

Das Trainerduell zwischen Nagelsmann und den jeweiligen gegnerischen Coaches - unter anderem dem erfahrenen Dick Advocaat, der erneut das Amt des Nationaltrainers von Curaçao übernommen hat, sowie den Verantwortlichen der Elfenbeinküste und Ecuadors - wird zusätzlich für zusätzliche Spannung sorgen. Curaçao steht als WM‑Neuling mit einem FIFA‑Rang von 82 weit hinter seinen Gruppengegnern zurück.

Das Team wird von Dick Advocaat betreut, einem der erfahrensten Trainer der Welt, der bereits Niederlande, Vereinigte Arabische Emirate, Südkorea, Russland, Belgien und Serbien trainierte und in Vereinsmandaten wie PSV Eindhoven, Glasgow Rangers und Borussia Mönchengladbach Erfolge feierte. Trotz seiner umfangreichen Karriere hat Advocaat erst im Juni 2026 die Nachfolge von Fred Rutten angetreten, sodass er die Spieler nur kurz vor dem Turnierzeitpunkt kennenlernt.

Die kleinen Kapitale aus den karibischen Inseln werden also eine gewaltige Herausforderung meistern müssen, um das Vorrundenminimum zu erreichen. Die Elfenbeinküste, eingestuft als drittbestes Team der Gruppe mit Rang 34, kehrt nach der WM 2014 zurück und hofft, das dritte Gruppenergebnis für das Weiterkommen zu nutzen. Eingesetzt wird ein Kader, der sowohl junge Talente als auch erfahrene Profis aus europäischen Top‑Ligen umfasst.

Der ehemalige Nationalspieler und aktuelle Trainer, dessen Name im ursprünglichen Text nicht genannt wird, soll die Mannschaft taktisch flexibel ausrichten. Ecuador, das bereits zum fünften Mal an einer WM teilnimmt und mit Rang 23 ebenfalls im oberen Tabellendrittel der Gruppe liegt, setzt auf die Offensive seines Stürmers, der in den letzten Jahren in italienischen und spanischen Ligen für Furore gesorgt hat.

Der ecuadorianische Coach, nach einem kurzen Intermezzo beim spanischen FC Elche aktiv, wird versuchen, die Mannschaft mit einem schnellen, druckintensiven Spielstil zu präsentieren. Insgesamt wird die Gruppe E damit ein Dialog zwischen etablierten Weltklassern und ambitionierten Aufsteiger-Teams, deren Trainer mit reichhaltiger, aber unterschiedlicher Erfahrung, darstellen. Die genauen Spieltermine, Austragungsorte und weitere Einzelheiten stehen bereits fest und laden die Fußballfans weltweit ein, die ersten Schritte zum WM‑Titel im Sommer 2026 zu verfolgen





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Fußball-WM 2026 Gruppe E Kader Trainer Deutschland

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