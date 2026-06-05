Die Gruppe H der Fußball-WM 2026 umfasst Spanien, Kap Verde, Saudi-Arabien und Uruguay. Dieser Artikel stellt die Teilnehmer, ihre Kader, Trainer und historischen Perspektiven vor und analysiert die Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale.

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026, die gemeinsam von Kanada, Mexiko und den USA ausgerichtet wird, kommt es in der Gruppe H zu einer besonderen Konstellation. Die vier Nationalmannschaften aus Spanien , Kap Verde , Saudi-Arabien und Uruguay treten gegeneinander an, wobei jede Partie von enormer Bedeutung für den Einzug in die K.o.

-Phase ist. Die WM 2026 markiert ein historisches Ereignis für Kap Verde, das sich erstmals in seiner Verbandsgeschichte für eine Weltmeisterschaft qualifizieren konnte. Für die anderen drei Teams ist die Teilnahme hingegen bereits gewohntes Terrain, wobei Spanien und Uruguay als traditionsreiche Fußballnationen mit früheren WM-Titeln antreten. Die Kader der Mannschaften wurden bis zum 2.

Juni 2026 endgültig auf 26 Spieler festgelegt und geben Aufschluss über die taktischen Ausrichtungen der Trainer. In der Gruppe H ist Spanien der klare Favorit, doch auch Uruguay wird aufgrund seiner Erfahrung und individuellen Klasse hohes Potenzial zugeschrieben. Saudi-Arabien, das 1994 erstmals teilnahm und 1994 das Achtelfinale erreichte, könnte mit einer defensiven und konterstarken Spielweise überraschen. Kap Verde tritt als Außenseiter an, hat jedoch in der Qualifikation bereitsbewiesen, dass es sich gegen stärker eingeschätzte Mannschaften behaupten kann.

Die Trainer der Teams bringen unterschiedliche Philosophien und Erfahrungen mit: Luis de la Fuente führt die spanische Auswahl, die nach dem enttäuschenden frühen Aus in Katar 2022 nun den zweiten WM-Titel anstrebt. Bei Kap Verde steht mit Bubista ein Trainer an der Seitenlinie, der das Team in den letzten Jahren maßgeblich geprägt und zur historischen Qualifikation geführt hat.

Saudi-Arabien wird von einem griechischen Coach betreut, der erst seit April 2026 im Amt ist und auf die Unterstützung der heimischen Liga setzt. Uruguay schließlich setzt auf die Expertise von Marcelo Bielsa, der bereits mit Argentinien und Chile an WM-Endrunden teilnahm und als einer der einflussreichsten Trainer des Weltfußballs gilt. Die Ausgangslage in der Gruppe H verspricht因此 eine spannende Mischung aus Erfahrung, jugendlichem Elan und der Möglichkeit von Überraschungen.

Während Spanien und Uruguay als Favoriten auf die ersten beiden Plätze gelten, könnte der dritte Platz, der ebenfalls das Achtelfinale bedeutet, zwischen Saudi-Arabien und Kap Verde ausgefochten werden. Die Mannschaften trainieren derzeit in ihren jeweiligen Basislagern in Nordamerika, um sich an die lokalen Gegebenheiten anzupassen. Die Zuschauer dürfen sich auf intensive Duelle freuen, bei denen jeder Punkt für das Weiterkommen entscheidend sein wird. Besonders im Fokus steht die Begegnung zwischen Spanien und Uruguay, die an frühere Aufeinandertreffen in WM-Geschichte erinnert.

Für Kap Verdes Spieler ist jede Partie eine Gelegenheit, sich international zu präsentieren und eventuell den nächsten Schritt in ihrer Karriere zu tun. Saudi-Arabien hofft, an den Erfolg von 1994 anzuknüpfen und die Gruppenphase zu überstehen. Insgesamt verspricht die Gruppe H eine abwechslungsreiche und unvorhersehbare Gruppenphase, die bis zum letzten Spieltag offen sein könnte. Dieленности der Fans in den Stadien in Kanada, Mexiko und den USA werden den Charakter der Spiele zusätzlich prägen





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