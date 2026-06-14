Gruppe H der WM 2026: Spanien, Kap Verde, Saudi-Arabien und Uruguay im Überblick

Alle Informationen zu den Kadern und Chancen der Teams in Gruppe H der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika.

Die Auslosung der Gruppen für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko hat einige interessante Konstellationen hervorgebracht. Eine davon ist die Gruppe H , in der Spanien , Kap Verde , Saudi-Arabien und Uruguay aufeinandertreffen.

Während Spanien als einer der Topfavoriten gilt, kämpfen die anderen drei Teams um den Einzug in die K.o. -Runde. Die Mannschaften haben ihre endgültigen 26-köpfigen Kader benannt, und wir werfen einen detaillierten Blick auf die Stärken und Schwächen jeder Nation. Spanien geht als klarer Favorit in die Gruppe H. Die Iberer nehmen zum 17.

Mal an einer WM teil und konnten 2010 ihren bisher einzigen Titel gewinnen. Nach dem enttäuschenden Achtelfinal-Aus in Katar 2022 hat sich das Team unter Trainer Luis de la Fuente neu formiert. De la Fuente, der 2022 das Amt von Luis Enrique übernahm, führte Spanien bereits zu Erfolgen in der UEFA Nations League. Die Mannschaft verfügt über eine Mischung aus erfahrenen Spielern wie Rodri und jungen Talenten wie Lamine Yamal.

In der FIFA-Weltrangliste steht Spanien auf Platz 8 und ist damit das höchstplatzierte Team der Gruppe. Die Offensive um Álvaro Morata und Pedri gilt als torgefährlich, während die Defensive mit Unai Simón im Tor solide steht. Spanien wird alles daransetzen, die Gruppenphase souverän zu überstehen und den zweiten WM-Titel zu holen. Kap Verde sorgt bereits vor Turnierbeginn für eine Sensation: Zum ersten Mal in der Geschichte hat sich die Inselnation für eine WM qualifiziert.

Mit Platz 69 in der FIFA-Weltrangliste ist Kap Verde das Schlusslicht der Gruppe H, aber der Abstand zu Saudi-Arabien auf Platz 61 ist gering. Trainer Pedro Leitão Brito, besser bekannt als Bubista, ist seit 2020 im Amt und hat das Team zu diesem historischen Erfolg geführt. Die Mannschaft besteht vorwiegend aus Spielern, die in europäischen Ligen aktiv sind, wie etwa Ryan Mendes von Fatih Karagümrük. Kap Verde wird versuchen, über eine kompakte Defensive und schnelle Konter für Überraschungen zu sorgen.

Ein Weiterkommen in die K.o. -Phase wäre eine riesige Überraschung, aber die Mannschaft hat nichts zu verlieren und kann befreit aufspielen. Saudi-Arabien nimmt zum siebten Mal an einer WM teil und erreichte 1994 sein bestes Ergebnis mit dem Einzug ins Achtelfinale. Das Team steht auf Platz 61 der Welt und hofft, erneut die K.o.

-Runde zu erreichen. Da die Gruppenphase nun erstmals mit 48 Teams ausgetragen wird, reicht möglicherweise bereits ein dritter Platz für den Aufstieg. Trainer ist der Grieche Georgios Donis, der erst im April 2026 das Amt übernahm und somit WM-Premiere feiert. Donis, geboren in Deutschland, kennt den saudi-arabischen Fußball aus seiner Zeit als Trainer in der Saudi Professional League.

Sein Kader besteht aus vielen Spielern der heimischen Liga, ergänzt durch Legionäre wie Salem Al-Dawsari. Saudi-Arabien setzt auf Erfahrung und Physis, um gegen die stärkeren Teams zu bestehen. Uruguay ist mit zwei WM-Titeln (1930, 1950) einer der erfolgreichsten Teilnehmer der Geschichte. Das Team tritt zum 15.

Mal bei einer WM an und steht auf Platz 17 der FIFA-Weltrangliste. Trainer ist Marcelo Bielsa, der als einer der besten Trainer der Welt gilt. Bielsa war bereits mit Argentinien und Chile bei Weltmeisterschaften dabei und will nun mit Uruguay den dritten Titel holen. Sein Kader vereint erfahrene Spieler wie Luis Suárez und Edinson Cavani mit jungen Talenten wie Federico Valverde.

Uruguay gilt als taktisch diszipliniert und zweikampfstark. In der Gruppe H ist Uruguay der zweite Favorit hinter Spanien, aber die Konkurrenz aus Saudi-Arabien und Kap Verde darf nicht unterschätzt werden. Die Celeste wird alles geben, um die Gruppenphase zu überstehen und vielleicht für eine Überraschung zu sorgen. Insgesamt verspricht die Gruppe H ein spannendes Turnier mit unterschiedlich starken Teams.

Während Spanien und Uruguay die Favoritenrollen einnehmen, können Kap Verde und Saudi-Arabien für Überraschungen sorgen. Die Spiele beginnen im Juni 2026, und die Fußballwelt wird gespannt darauf blicken, wer sich am Ende durchsetzt





AZ_Augsburg / 🏆 14. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Spanien Uruguay Saudi-Arabien Kap Verde Gruppe H

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fußball-WM 2026: Spanien vs. Kap Verde live im Free-TV, Livestream und Livetickerran liefert alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream, zur Anstoßzeit.

Read more »

Fußball-WM 2026: Die Kader der Teams in Gruppe E im ÜberblickDeutschland trifft in Gruppe E der WM 2026 auf Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador. Erfahren Sie, welche Spieler in den Kadern stehen und wie die Chancen der Teams auf das Weiterkommen einzuschätzen sind. Zudem geben wir Infos zu den Trainern und der bisherigen WM-Bilanz der Mannschaften.

Read more »

WM 2026: Die Kader der Gruppe C mit Brasilien, Marokko, Haiti und SchottlandBei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 treffen in Gruppe C auf Brasilien, Marokko, Haiti und Schottland. Hier finden Sie die Informationen zu den Kadern der Nationalmannschaften und den Spielplan der Gruppe.

Read more »

WM 2026 Gruppe H: Spanien, Kap Verde, Saudi-Arabien, UruguayDie Gruppe H der Männer-Fußball-WM 2026 umfasst Spanien, Kap Verde, Saudi-Arabien und Uruguay. Die endgültigen Kader stehen fest. Spanien gilt als Favorit, Kap Verde schreibt Geschichte, Saudi-Arabien strebt das Achtelfinale an und Uruguay hofft auf den dritten Titel.

Read more »