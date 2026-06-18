Grützbeutel beim Hund: Was Tierhalter wissen sollten

Ein plötzlich auftretender Knoten am Hund kann ein gutartiges Atherom sein. Der Artikel erklärt Ursachen, Diagnose und Behandlungsmöglichkeiten sowie wann tierärztlicher Rat unverzichtbar ist.

Beim Streicheln des Vierbeiners kann plötzlich eine kleine, feste Beule unter der Haut spürbar werden. Viele Hund ebesitzer vermuten zunächst einen harmlosen Insektenstich oder eine gewöhnliche Hautveränderung.

In Wahrheit kann sich dahinter jedoch ein sogenannter Grützbeutel - medizinisch Atherom - verbergen. Dabei handelt es sich um eine verstopfte Talgdrüse, die sich nach und nach mit Hautresten, Talg und Sekret füllt und unter der Haut eine kapselartige Zyste bildet. Ein Grützbeutel ist in der Regel gutartig, doch jede neu auftretende Schwellung sollte von einem Tierarzt untersucht werden, weil sich aus dem äußeren Erscheinungsbild selten eindeutig ableiten lässt, um welchen Befund es sich handelt.

Talgdrüsen produzieren ein öliges Sekret, das sowohl die Haut als auch das Fell schützt. Wenn der Abfluss dieses Sekrets behindert ist, sammelt sich das Fett in einer dünnen Kapsel unter der Haut. Das Ergebnis ist ein langsam wachsender, meist schmerzloser Knoten, der sich prall-elastisch anfühlt und sich leicht verschieben lässt. Viele Halter fragen sich, ob sie die Zyste selbst ausdrücken können.

Experten raten jedoch dringend davon ab, da das Entleeren des Inhalts die Kapsel nicht entfernt. Ohne die Kapsel bleibt das Risiko bestehen, dass sich die Zyste erneut füllt und erneut zu einer Beule wird.

Zudem besteht die Gefahr, dass beim Ausdrücken Bakterien in die Zyste eindringen und eine Infektion auslösen. Die tierärztliche Diagnose erfolgt meist durch Abtasten und Sichtprüfung, bei Unsicherheit kann eine Feinnadelprobe oder eine Gewebeuntersuchung (Biopsie) angeordnet werden, um die genaue Ursache zu bestimmen. Kleine, nicht entzündete Atherome werden häufig nur beobachtet. Zeigen sie jedoch Anzeichen einer Entzündung, Schmerzen, schnellem Wachstum oder Eiterausfluss, ist ein Eingreifen nötig.

Die Behandlung kann von einer konservativen Therapie mit Reinigung und medikamentöser Unterstützung bis hin zur operativen Entfernung reichen. Bei der Operation ist es wichtig, die Kapsel möglichst vollständig zu entfernen, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. Regelmäßiges Bürsten und das gezielte Abtasten des Fells helfen, solche Hautveränderungen früh zu erkennen. Wer auffällige Knoten nicht ignoriert, kann seinem Hund nicht nur Unbehagen ersparen, sondern auch schwerwiegendere Komplikationen vermeiden





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