Alle 61 Cheat-Codes in GTA 6! Wir zeigen euch die Liste aller Cheats für PS5 und Xbox und wie ihr sie eingeben könnt.

GTA 6: Alle 61 Cheats für PS5 & Xbox Series & wie ihr sie freischalten könnt In GTA 6 warten insgesamt 61 Cheats darauf, von euch freigeschaltet zu werden.

Neben bekannten Klassikern für Geld, Waffen und Fahrzeuge bietet Rockstar diesmal auch verrückte Bildschirmfilter, explosive Effekte und neue Spezialfähigkeiten. Wir zeigen euch alle Cheats inklusive Freischaltbedingungen, Tastenkombinationen und der Eingabe auf PS5 und Xbox. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert.

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Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Zusätzlich besitzt jeder Cheat eigene Voraussetzungen, die ihr zunächst erfüllen müsst. Ohne den entsprechenden Unlock funktioniert der jeweilige Cheat nicht. Nach Abschluss der Kampagne könnt ihr die freigeschalteten Cheats dann verwenden.

Anders als noch in GTA 5 funktioniert das diesmal allerdings nicht mehr über Telefonnummern im Ingame-Smartphone. Stattdessen setzt Rockstar wieder vollständig aufauf PS5 L1 und R1 beziehungsweise auf Xbox LB und RB gedrücktDie Eingabe muss dabei nicht besonders schnell erfolgen, entscheidend ist nur, dass die Reihenfolge stimmt. Lasst ihr die Schultertasten los, wird der Cheat bestätigt und bei korrekter Eingabe direkt aktiviert. Andere Cheats dienen dagegen als Umschalter und aktivieren oder deaktivieren beispielsweise Bildschirmfilter.

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Einige Cheats besitzen außerdem feste Limits: Das Fahndungslevel lässt sich etwa nur bis zur maximalen Sternenanzahl erhöhen. Zusätzlich gibt es bestimmte Kombinationen, die sich gegenseitig ausschließen. Aktiviert ihr einen solchen Cheat, wird der zuvor laufende Effekt automatisch deaktiviert. Cheats können erst genutzt werden, nachdem ihr die Story abgeschlossen und die jeweiligen Freischaltbedingungen erfüllt habt.

Gebt ihr einen Cheat einfach so ein, funktioniert er nicht! Fügt eurem Inventar sofort einen Fallschirm hinzu.