GTA 6 Waffen-Guide: Alle einzigartigen Waffenvarianten, legendären Waffen, Fundorte, Stats und Waffenliste.

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GTA 6 fährt beim Arsenal richtig auf: Pistolen, Sturmgewehre, Schrotflinten, Sprengstoff, Nahkampfwaffen und dazu über 130 legendäre Waffenvarianten, die ihr nicht einfach im Ammu-Nation kaufen könnt. In unserer Waffenliste für GTA 6 sammeln wir alle normalen, legendären und einzigartigen Waffen mit Fundorten, Werten und Bildern. Insgesamt 196 Waffen könnt ihr in GTA 6 finden, die sich über die Kategorien Waffen, Nahkampfwaffen, Sprengstoff und Varianten im Menüverteilen.

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Für die folgenden Waffenlisten halten wir uns an diese Reihenfolge in der Datenbank und listen euch alle normalen, einzigartigen und legendären Waffen mit Bildern und Fundorten auf. Klickt auf einzelne Waffen oder nutzt das Inhaltsverzeichnis oben, um schnell zu Waffen zu springen, die euch noch fehlen.lassen sich legendäre Varianten nicht verändern oder kosmetisch anpassen. Sobald ihr eine dieser Waffen einmal eingesammelt habt, wird sie automatisch dauerhaft für beide Hauptcharaktere freigeschaltet.