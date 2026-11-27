GTA 6 nutzt auf der PS5 Pro die bislang höchsten Grafikeinstellungen. Was die Konsolenprofile zu KI und Verkehr über die CPU-Last auf dem PC verraten.

Seit dem 19. November ist GTA 6 ausschließlich für PS5, PS5 Pro und Xbox Series X|S erhältlich. Rockstar Games peilt auf allen vier KonsolenDie ausgelesenen Einstellungen zeigen, welche Details von den Rockstar-Entwicklern je nach Hardware hoch- oder herunterstuft wurden.

Die PS5 Pro nutzt ihre zusätzliche Rechenleistung demzufolge vor allem für Licht und Schatten. Auf der Straße ist hingegen genauso viel los wie auf der regulären Playstation 5.führt die vier Konsolen unter ihren internen Codenamen.

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"Lockhart" und"Anaconda" stehen für Xbox Series S und X,"Prospero" und"Trinity" für PS5 und PS5 Pro. Eine Bestätigung wiederum ist das nicht, denn Rockstar schweigt zu den Grafikeinstellungen. Auf der PS5 und Xbox Series X stimmen sämtliche aufgeführten Werte überein. Das gilt für die Texturqualität ebenso wie für die Wassersimulation und die Grafikqualität der Beschleunigungsstruktur für das Raytracing .