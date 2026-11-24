Digital Foundry zeigt, wie sich das 30-Fps-Limit von GTA 6 auf der Xbox umgehen lässt, und welche Nachteile bei Framerate und Eingabelatenz entstehen.

Rockstar Games hat GTA 6 auf den Konsolen Playstation 5 und Xbox Series X /S mit einer Begrenzung auf 30 Fps belegt. Wie Digital Foundry in einem neuen Video demonstriert, lässt sich diese Sperre auf der Xbox umgehen, sodass GTA 6 mit 60 Fps laufen kann. Die Analyse zeigt jedoch, dass die höhere Bildrate nur in wenigen Szenen dauerhaft anliegt.

Das Technik-Format Digital Foundry erklärt im Video, wie der sogenannte 60-Fps-Glitch funktioniert und welche Ergebnisse die Messungen liefern. Zudem prüfen die Tester, ob eine Begrenzung auf 40 Fps technisch realistisch wäre. Die PCGH-Redaktion hat die Ergebnisse aufgegriffen und eingeordnet.

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Glitch-Schritte und Framerate-Ergebnisse auf der Xbox

Der erste Schritt zur Freischaltung besteht laut Digital Foundry darin, ein anderes Spiel zu starten, das sich noch nicht im Quick Resume befindet. Nach Abschluss der Schritte ist die Framerate von GTA 6 freigeschaltet.

Spieler sollten je nach Szene über 30 Fps auf der Xbox Series X/S erzielen können. Digital Foundry zufolge sind teilweise auch 60 Fps erreichbar. In der ersten Spielstunde lag die durchschnittliche Framerate jedoch nur bei 36 Fps.

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Interessanterweise lässt sich GTA 6 auf der Xbox Series X über denselben Glitch auch auf 15 Fps begrenzen. Dafür wird die Bildwiederholrate der Konsole von 120 auf 60 Hz umgestellt, also in umgekehrter Richtung.

Messwerte in Spielsituationen und Eingabelatenz

Die Messungen von Digital Foundry schwanken je nach Spielsituation stark. Bei einem Flug mit überwiegend sichtbarem Himmel ergaben sich 60 Fps.

Auf einer Autobahn mit wenig Verkehr wurden 40 bis 45 Fps gemessen, im regulären Spielgeschehen 30 bis 40 Fps. In komplexen Situationen, wie sie in Innenstadtbereichen auftreten können, fiel die Framerate sogar unter 30 Fps.

Der Glitch bringt laut Digital Foundry auch einen Vorteil bei der Reaktionszeit. Bei 40 Fps wurde eine Eingabelatenz von 120 ms gemessen, bei 30 Fps waren es 170 ms.

Diesen Effekt relativiert die Analyse allerdings, da die stark schwankenden Frameraten das Spielerlebnis beeinträchtigen. Digital Foundry merkt außerdem an, dass Teile des Spielgeschehens und Animationen nach der 60-Fps-Freischaltung schneller als vorgesehen ablaufen. Die Tester führen dies auf den Glitch selbst zurück.

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Zen-2-CPU als Flaschenhals bei 60 Fps

Rockstar Games hält 60 Fps in GTA 6 für die aktuelle Konsolengeneration nicht für realistisch. Digital Foundry dürfte sich dieser Einschätzung anschließen und sieht die Zen-2-CPU der Xbox Series X als Flaschenhals.

Dieser Engpass werde in Bereichen deutlich, die durch ein erhöhtes Aufkommen von NPCs, Fahrzeugen oder komplexen Situationen viel Rechenleistung erfordern. Ein stabiler 60-Fps-Modus ist daher nach dieser Einschätzung nicht umsetzbar.

Digital Foundry hält dagegen einen 40-Fps-Modus in Kombination mit VRR für potenziell umsetzbar. Damit wäre eine Alternative zwischen dem bisherigen 30-Fps-Limit und einer nicht realisierbaren Bildrate von 60 Fps denkbar.

FSR 4 und PC-Port als nächste Schritte

Die Implementierung von FSR 4(.1) auf der Xbox Series X wäre laut Digital Foundry vor allem in GPU-limitierten Szenen hilfreich. Ob und wann dies umgesetzt wird, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Wer nicht auf 30 Fps begrenzt sein möchte, muss nach dem Fazit der PCGH-Redaktion wohl auf den PC-Port von GTA 6 warten. Für Xbox-Spieler bedeutet die Aufhebung des 30-Fps-Limits daher eine geringere Eingabelatenz, dafür aber starke Framerate-Schwankungen und fehlerhafte Animationen.