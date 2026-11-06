GTA 6 auf riesiger Leinwand: Xgimi Aura 3 Max mit 4K und 120 Hertz

Der Xgimi Aura 3 Max Projector bietet ein immersives GTA 6 Erlebnis mit 200 Zoll Bildschirm. Infos zu 4K Auflösung, 120Hz Gaming und Kickstarter Preis.

Das am 19. November 2026 erscheinende Videospiel Grand Theft Auto 6 von Rockstar Games lässt sich künftig mit dem Xgimi Aura 3 Max in einer bis zu 200 Zoll großen Bildfläche genießen. Dieser Ultrakurzdistanzbeamer transformiert das Wohnzimmer in ein immersives Spielerlebnis, das durch seine enorme Bildgröße und hohe technische Performance glänzt.

Immersion und technische Spezifikationen des Beamer

Der Xgimi Aura 3 Max ist speziell darauf ausgelegt, die detaillierte Spielwelt von Vice City visuell vollständig zu dominieren. Mit einer Ultrakurzdistanzoptik projiziert das Gerät bereits ab einem Abstand von rund 20 Zentimetern zur Wand ein Bild mit einer Diagonale von 120 Zoll. Eine Deckenhalterung oder ein langes HDMI-Kabel, das quer durch den Raum verläuft, entfällt somit, da das Gerät direkt unter oder über dem Bildschirm platziert werden kann.

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Für ein gestochen scharfes Bild sorgt eine native 4K-Auflösung in Kombination mit einem leistungsstarken Triple-Laser-System. Diese Kombination garantiert nicht nur eine hohe Farbtreue und Helligkeit, sondern sorgt auch dafür, dass selbst kleine Details in der städtischen Umgebung von Rockstar Games klar erkennbar bleiben. Die integrierte Technik eliminiert typische Projektionsfehler wie Verzerrungen oder Vignettierung, die bei herkömmlichen Beamer-Modellen oft auftreten.

Preisgestaltung und Kickstarter-Vertrieb

Xgimi vermarktet den Aura 3 Max zunächst ausschließlich über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter, wobei die Kampagne bis zum 4. Dezember 2026 läuft. Der reguläre Unterstützerpreis für den Projektor liegt bei 2.399 US-Dollar. Umgerechnet entspricht dieser Betrag derzeit etwa 2.140 Euro, wobei diese Kalkulation noch ohne die deutsche Mehrwertsteuer in Höhe von 19 Prozent erfolgt.

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Der Preisvorteil im Vergleich zur geplanten unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) für den deutschen Markt liegt bei knapp 2.000 Euro. Dort wird der Beamer voraussichtlich für 4.499 Euro erhältlich sein. Die Abwicklung des Kaufs erfolgt in zwei Schritten: Nach Ende der Kampagne wird zunächst der Kickstarter-Beitrag inklusive eventueller Versandkosten abgebucht. Die landesspezifische Umsatzsteuer berechnet Xgimi über einen Partner separat, sodass diese später nachgezahlt werden muss.

Ob bei Lieferungen nach Deutschland zusätzliche Zollgebühren anfallen, hängt von der konkreten Versand- und Zollabwicklung ab. Ein entscheidender Punkt für Käufer ist zudem die Lieferzeit: Die Auslieferung der Projektoren soll erst im Dezember beginnen. Fans müssen sich also bis zum Release von Grand Theft Auto 6 am 19. November 2026 noch gedulden, um das Spiel auf der neuen Hardware zu erleben.

Gaming-Performance und Audio-Erlebnis

Für ambitionierte Gamer bietet der Aura 3 Max herausragende Spezifikationen. Das Gerät unterstützt 4K-Signale mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz. Damit gehört es zu den ersten Ultrakurzdistanz-Projektoren, die diese Leistungsfähigkeit bieten. Funktionen wie Variable Refresh Rate (VRR) sollen störende Bildrisse reduzieren, während Auto Low Latency Mode (ALLM) automatisch einen Modus mit minimaler Eingabeverzögerung aktiviert.

Obwohl Grand Theft Auto 6 auf Konsolen wie der PlayStation 5 und Xbox Series X|S ursprünglich mit 30 Bildern pro Sekunde (FPS) geplant ist, profitieren Nutzer von der hohen technischen Ausstattung des Beamers. Die 120-Hertz-Unterstützung ermöglicht es, andere Spiele auf modernen Systemen wie der PlayStation 5 Pro voll auszuschöpfen, einschließlich Leistungsstufen mit 40 FPS, die nur durch VRR-Technologie möglich sind.

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Das Audio-Erlebnis wird durch ein integriertes 80-Watt-Soundsystem von Harman Kardon unterstützt. Explosionen, Motorengeräusche und Dialoge erhalten dadurch einen kräftigen Klang, ohne dass zwingend eine externe Soundbar erforderlich ist. Dieser Aspekt trägt maßgeblich dazu bei, das Eintauchen in die offene Welt von Vice City zu vertiefen und ein echtes Kinofeeling im eigenen Wohnzimmer zu erzeugen.