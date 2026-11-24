Wir verraten euch, wie ihr in Kapitel 3 in GTA 6 das Passwort für den Laptop löst und wo ihr die Belohnunge bekommt.

In Kapitel 3 von GTA 6 bezieht ihr ein neues Apartment in Vice City. Im Schlafzimmer entdeckt ihr einen Laptop, der mit einem Passwort gesichert ist.

Bevor ihr den Computer entsperren könnt, müsst ihr drei Hinweise aufspüren und danach das korrekte Passwort eingeben. Hier zeigen wir euch, wie ihr den Laptop freischaltet und den Sportwagen Growler erhaltet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert.

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Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. findet ihr auf dem Schminktisch direkt gegenüber vom Laptop. Dort liegt ein Notizbuch, das ihr untersuchen müsst. Darin seht ihr die Zeichnung eines Hundes mit einer Krone. Drückt während der Untersuchung des Notizbuchs Viereck/X, um es umzudrehen.

Auf der Rückseite steht „Class of '15“. Das ist dermüsst ihr in den Flur gehen. Gegenüber dem Schrank, in dem eure Tasche verstaut ist, steht ein Glastisch an der Wand. Auf dem Tisch steht ein Foto eines Hundes.

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Wenn ihr es untersucht, erfahrt ihr, dass der Hund Muffin heißt. Das ist aber noch nicht alles. Anschließend müsst ihr noch eine weitere Aufgabe erledigen. Drückt auf dem Laptop R1/RB, um zum nächsten Tab zu wechseln.

Video seht ihr, wie ihr das Passwort herausfindet und den ChatverlaufAuntie's Place in LaPerle finden und Sportwagen Growler abholendirekt neben dem Haus der Tante, die Belohnung wartet. Dort findet ihr eine Garage, deren Eingang ihr mit dem Code öffnen könnt, den ihr zuvor auf dem Laptop fotografiert habt.benutzt, erscheint der passende Code unten rechts auf dem Bildschirm. Gebt ihn ein, um die Garage zu öffnen. Als Reward bekommt ihr den