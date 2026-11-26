GTA 6 bringt die PlayStation 5 an ihre Grenzen. Streaming-Ausfälle, Abstürze mit Code CE-108255-1 und hohe Watt-Zahlen zeigen: Die Konsole ist überlastet.

Das hochgelobte Open-World-Spiel GTA 6 von Rockstar belastet die aktuelle Hardware-Generation deutlich stärker als erwartet. Spieler berichten von schwerwiegenden technischen Problemen auf der PlayStation 5 , die von wiederkehrenden Software-Abstürzen bis hin zu kritischen Hardware-Schäden reichen. Besonders der Twitch-Streamer JoJoJosiah musste nach einem Brand seiner Konsole eingreifen, während viele andere Nutzer den Fehlercode CE-108255-1 melden. Diese Analyse zeigt, dass die grafische Belastung durch den Titel die technischen Limits der aktuellen Konsolengeneration nahezu erreicht hat.

Hardware-Ausfälle und Stromverbrauch im Detail

Aufgrund der gemeldeten Vorfälle entstand zunächst der Verdacht, dass verschmutzte Lüfter oder verstopfte Luftschlitze für die Ausfälle verantwortlich sein könnten. Untersuchungen ergaben jedoch, dass sich in den betroffenen Geräten kaum Staub befand und die Konsolen an gut belüfteten Orten standen. Der Vorfall beim Streamer JoJoJosiah war besonders dramatisch: Während einer Spielpause geriet seine Standard-PlayStation 5 in Brand, woraufhin der Rauchmelder auslöste und der Streamer sofort den Stecker zog, um weiteren Schaden abzuwenden. Andere Spieler erleben zwar keine Brände, aber häufige Systemcrashes, bei denen das Spiel beendet wird und zur Hauptmenüleiste zurückgekehrt wird.

Also read GTA 6: Alle 61 Cheats für PS5 & Xbox Series & wie ihr sie freischalten könnt

Zusätzlich zu den Software-Problemen wurde ein außergewöhnlich hoher Energiebedarf festgestellt. Der Konsolenmodder, der die Leistungsmessungen durchführte, notierte bereits in einer ruhigen Szene neben einem Fahrzeug eine Leistungsaufnahme von 220 Watt. Unter Vollbelastung kletterten die Werte auf bis zu 274,2 Watt. Im Vergleich dazu erreichen andere Titel auf derselben Hardware Spitzenwerte zwischen 180 und 220 Watt. Obwohl die PlayStation 5 für eine maximale Leistungsaufnahme von 340 bis 350 Watt ausgelegt ist und GTA 6 diese Grenze nicht überschreitet, liegt die Belastung im Ruhezustand bereits auf einem Niveau, das andere Spiele nur unter Volllast erreichen. Dies deutet darauf hin, dass das Spiel bestehende Schwachstellen älterer Hardware-Konstruktionen offenlegt, wobei Sony die Bauweise bei neueren Modellen und der PlayStation 5 Pro bereits überarbeitet hat.

Performance-Vergleich: PlayStation 5 versus Xbox Series X

Beim Vergleich der reinen Rechenleistung zeigt sich ein klarer Vorteil für die Konkurrenzkonsole. Der YouTube-Kanal Digital Foundry führte einen detaillierten Test zwischen der Xbox Series X und der regulären PlayStation 5 durch. Beide Systeme streben theoretisch eine Zielbildrate von 30 Bildern pro Sekunde an. In der Praxis konnte die Xbox Series X diesen Wert jedoch deutlich stabiler halten, während die PlayStation 5 bei intensiven Szenen erhebliche Schwierigkeiten hatte.

Advertisement

Advertisement

Besonders wenn sich die Spielfigur Lucia mit hohem Tempo durch die Straßen von Leonida bewegt oder Explosionen die Grafik-Berechnung fordern, sank die Bildrate auf der PlayStation 5 deutlich ab. In besonders aufwendigen Situationen fielen die Werte auf annähernd 20 Bilder pro Sekunde. Während kein System das Ziel von 30 FPS zuverlässig erreicht, zeigt die Xbox Series X eine robustere Performance unter diesen extremen Bedingungen. Die PlayStation 5 gerät dabei in dynamischen Umgebungen stärker ins Straucheln als das Gegenstück von Microsoft.

Aktuelle Lösungen und Ausblick auf die Zukunft

Rockstar Games hat auf die technischen Probleme bereits reagiert und ein Software-Update veröffentlicht. Obwohl dieses Update einige Stabilitätsprobleme adressieren sollte, sind die Abstürze mit dem Fehlercode CE-108255-1 anscheinend noch nicht vollständig behoben. Für Besitzer einer Standard-PlayStation 5 bleibt das Spiel grundsätzlich nutzbar, die genannten Limitierungen zeigen jedoch auf, wie nah der Titel an den physikalischen Grenzen der aktuellen Generation liegt. Die vollständige Bewertung der grafischen Möglichkeiten und der technischen Optimierung wird wahrscheinlich erst möglich sein, wenn Rockstar eine PC-Version des Spiels veröffentlicht. Bis dahin bleiben die aktuellen Hardware-Besitzer mit den bekannten Performance-Einschränkungen und den sporadischen Systemausfällen konfrontiert.