Ab dem 19. November erlaubt ein Online-Kurs das Spielen von GTA 6 als bezahlten Bildungsurlaub. Teilnehmer müssen Spiele analysieren, um ihre Teilnahmebestätigung zu erhalten.

Am 19. November startet die Veröffentlichung von Rockstar Games' Videospiel GTA 6 in den Handel, was auf eine außergewöhnliche Kombination aus Unterhaltung und beruflicher Weiterbildung trifft. Das Spiel, das von dem fiktiven US-Bundesstaat Leonida inspiriert ist, der stark an Florida angelehnt ist, bietet Spielern die Gelegenheit, die Rolle von Lucia Caminos zu übernehmen. Während viele Gamer am Donnerstag, dem Release-Tag, arbeiten, eröffnet sich durch den Anbieter Dein Bildungsurlaub eine legale Alternative zum normalen Urlaub.

Gaming als offizielle Weiterbildung

Der Online-Kurs, der täglich sechs Stunden dauert, erlaubt Teilnehmern, GTA 6 als Teil ihres Bildungsbudgets zu nutzen. Die Kosten betragen aktuell 119 Euro, wobei zusätzliche etwa 80 Euro für den Erwerb des Spiels selbst anfallen können. Im Gegensatz zum normalen Urlaub, der aus dem Jahresurlaubskonto abgezogen wird, bleibt das Gehalt während dieses Kurses weiterhin bestehen. Die Beschäftigten müssen die Teilnahme beim Arbeitgeber beantragen, wobei die zustehenden Tage je nach Bundesland variieren.

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Analyse statt reines Zocken

Es reicht nicht aus, das Spiel einfach nur zu spielen. Die Teilnehmer müssen Forschungsaufträge durchführen und ihre Beobachtungen im Spielumfeld auswerten. Der Fokus liegt dabei auf Storytelling, Medienkompetenz, Kreativität und Zusammenarbeit. Diese Kompetenzen sollen anschließend auf den Berufsalltag übertragen werden. Wer lediglich zockt und nicht an den strukturierten Lerneinheiten teilnimmt, riskiert den Verlust seiner Teilnahmebestätigung.

Freiheit in der digitalen Welt

In den großen, offenen Welten von GTA 6 können Spieler weitgehend selbst entscheiden, wohin sie gehen und was sie tun. Neben der Hauptgeschichte gibt es zahlreiche Möglichkeiten, abseits der storyline das Spiel zu erkunden. Auch ältere Titel wie GTA 5, Cyberpunk 2077 oder The Legend of Zelda: Breath of the Wild sind für den Kurs zulässig. Die Teilnehmer müssen die Spiele jedoch selbst besitzen und im jeweiligen Kontext einsetzen.

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Wirtschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen

Die Nachfrage nach diesem einzigartigen Angebot ist bereits extrem hoch, da die aktuell angebotenen Plätze komplett ausgebucht sind. Der Antrag auf Bildungsurlaub muss rechtzeitig gestellt werden, bei einer sechswöchigen Frist wäre dies bereits Anfang Oktober notwendig gewesen. Trotz der hohen Kosten für das Spiel und den Kurs bietet diese Methode eine legale Möglichkeit, Zeit in GTA 6 zu investieren, ohne gegen arbeitsrechtliche Vorgaben zu verstoßen.

Ausblick auf die neue Gaming-Ära

Mit dem Release von GTA 6 am 19. November wird ein neuer Standard für narrative Tiefe in Videospielen gesetzt. Die Integration von Bildungsinhalten in solche populären Titel zeigt, wie Medienkompetenz und Unterhaltung verschmelzen können. Für Gamer bietet dies eine seltene Chance, ihre Leidenschaft für das Medium in eine anerkannte berufliche Qualifikation umzuwandeln, während sie die Welt von Leonida erkunden.