GTA 6 Bildungsurlaub: Legal zocken statt arbeiten im Jahr 2025

Am 19. November startet GTA 6. Der Anbieter Dein Bildungsurlaub erlaubt seit kurzem online Kurs zur Medienkompetenz. Kosten betragen 119 Euro plus Spiel. Details zur Genehmigung finden Sie hier.

Am 19. November erscheint das mit großer Spannung erwartete Videospiel Grand Theft Auto 6. Spieler betreten dabei die fiktive US-Bundesstaat Leonida, der visuell dem realen Florida nachempfunden ist. Ein zentrales Erkennungszeichen ist die Stadt Vice City, in der die Protagonistin Lucia Caminos handelt. Doch diese Veröffentlichung fällt auf einen regulären Werktag, einem Donnerstag. Viele Arbeitnehmer stehen daher vor dem Dilemma zwischen Freizeitvergnügen und Berufspflicht.

Eine alternative Lösung bietet hierbei das Instrument des bezahlten Bildungsurlaubs an. Es ermöglicht Beschäftigten, sich frei von beruflichen Verpflichtungen weiterzubilden, ohne dafür normalen Jahresurlaub verbrauchen zu müssen. Das Gehalt läuft während dieser Zeit weiter, wobei die Kosten für den Kurs grundsätzlich vom Teilnehmer getragen werden müssen. Ob und wie viele Tage Beschäftigten zustehen, richtet sich nach dem jeweiligen Bundesland. Die Teilnahme an digitalen Kursen wird somit zu einer legalen Option.

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Online-Training zur Medienanalyse von Videospielen

Der Anbieter Dein Bildungsurlaub präsentiert sich als erste Institution, die sich explizit auf Gaming spezialisiert. Ein täglich sechsstündiger Kurs findet rein online statt. Die Teilnehmer erhalten dabei spezielle Forschungsaufträge. Sie werten ihre Beobachtungen im Spiel anschließend kritisch aus. Es geht nicht ums reine Spielen, sondern um die Analyse von Storytelling, Medienkompetenz, Kreativität und Zusammenarbeit.

Das erworbene Wissen soll direkt auf den Berufsalltag übertragen werden können. Wer dagegen nur zockt und nicht am Unterricht teilnimmt, riskiert sogar den Verlust der Teilnahmebestätigung. Das Spiel Grand Theft Auto 6 ist dabei nicht einmal zwingend Pflicht. Auch ältere Titel wie Grand Theft Auto 5, Cyberpunk 2077 oder The Legend of Zelda: Breath of the Wild können genutzt werden.

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Finanzielle Belastung und notwendige Vorbereitung

Die Teilnahme an diesem spezifischen Online-Training ist mit Kosten verbunden. Der Kurs kostet aktuell 119 Euro. Dazu kommen gegebenenfalls rund 80 Euro für den Erwerb von Grand Theft Auto 6, wenn man damit teilnehmen möchte. Die nötige Spielkonsole und das jeweilige Spiel müssen die Teilnehmer aber selbst besitzen. Der tägliche Umgang mit großen, offenen Welten erfordert somit eine gewisse technische Ausstattung.

Bürokratie und Verfügbarkeiten im Überblick

Die rechtliche Seite stellt jedoch ein großes Hindernis dar. Der Bildungsurlaub muss rechtzeitig beim Arbeitgeber beantragt werden. Bei einer sechswöchigen Frist hätte der Antrag schon Anfang Oktober gestellt werden müssen. Viele Unternehmen reagieren heute bereits mit Ablehnungen, da die Relevanz solcher Inhalte in Frage gestellt wird. Die angebotenen Plätze beim Anbieter sind aktuell komplett ausgebucht.