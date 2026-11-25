GTA 6 bricht alle Rekorde, die Aktie fällt: Was Take-Two jetzt wert ist

Investing.com - Wie kann ein Spiel alle Rekorde brechen und die Aktie dahinter trotzdem fallen? Am 19. November kam „Grand Theft Auto VI“ in die Läden.

Laut Rockstar Games setzte das Spiel am ersten Tag 3,79 Milliarden Dollar um, der größte Start eines Unterhaltungsprodukts aller Zeiten. Die Aktie vonAn der Börse ist das ein bekanntes Muster. Anleger kaufen die Erwartung und verkaufen das Ereignis, wenn es eintritt. Take-Two hat das schon einmal erlebt.

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Am 17. September 2013 erschien GTA V und brachte am ersten Tag 800 Millionen Dollar ein. Die Aktie stand an diesem Tag 11 Prozent unter ihrem Hoch vom August und fiel bis Ende November weiter auf 16,01 Dollar. Ein Jahr nach dem Start lag sie 35 Prozent über dem Kurs vom Verkaufstag.

Heute kostet sie das 13-fache. Inzwischen hat sich die Aktie erholt und notiert bei 224 Dollar, gut 7 Prozent über dem Kurs vom Verkaufstag. Für Anleger stellt sich damit eine andere Frage als für Spieler. Der Rekord am ersten Tag ist bekannt und im Kurs.

Entscheidend ist, wie viel Take-Two in den nächsten Jahren an GTA VI verdient, und wie viel davon die Aktie schon vorwegnimmt. Wo Analysten bei Take-Two Chancen und Risiken sehen, fasst der Bericht von InvestingPro Research zusammen, den es zu jeder großen Aktie gibt. Black Friday bei InvestingPro: 60 Prozent Rabatt, nur bis Samstag, 28. November, 9 Uhr.

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Der Verkaufsstart ist für Take-Two weniger wichtig, als die Schlagzeilen vermuten lassen. Den größten Teil seines Geldes verdient der Konzern nicht mit dem Verkauf von Spielen, sondern mit dem, was Spieler danach ausgeben: virtuelle Währung, Erweiterungen und Abos in Spielen wie GTA Online oder NBA 2K. Im vergangenen Quartal machten diese wiederkehrenden Ausgaben 81 Prozent der Nettobuchungen aus, also der Erlöse, die Take-Two mit Spielern vereinbart hat. Genau dort lag zuletzt das Problem.

Im Quartal bis Ende September sanken die wiederkehrenden Ausgaben um 9 Prozent, Take-Two hatte nur mit minus 5 Prozent gerechnet. Statt des erwarteten bereinigten Gewinns von 0,97 Dollar je Aktie stand ein Verlust von 0,29 Dollar. Der Konzern bestätigte trotzdem sein Jahresziel von 8,0 bis 8,2 Milliarden Dollar Nettobuchungen. Die Online-Welt zu GTA VI, die über Jahre die wiederkehrenden Umsätze tragen soll, gibt es noch nicht.

Beide Seiten stellt der Bericht von InvestingPro Research zum Verkaufsstart gegenüber. Im Bull Case stehen der Rekordstart, steigende Gewinnschätzungen und die wiederkehrenden Umsätze. Die Bank TD Cowen hält ein künftiges GTA Online für einen womöglich noch größeren Treiber als das Spiel selbst. Im Bear Case stehen das verfehlte Quartal, die Abhängigkeit von einem einzigen Spiel und eine Aktie, die über ihrem Fair Value notiert.

Was der Kurs der GTA-6-Aktie schon einpreist Ob die Aktie bei 224 Dollar teuer oder günstig ist, hängt am Gewinn der kommenden Jahre. InvestingPro erwartet für das Geschäftsjahr bis März 2027 einen Gewinn von 7,31 Dollar je Aktie und für das Jahr bis März 2028 einen Gewinn von 10,75 Dollar. Das KGV sinkt damit von 32 auf rund 21.

Die Spanne der Schätzungen ist groß: Für 2027/28 reichen die Prognosen von 26 Analysten von 7,06 bis 13,93 Dollar je Aktie. Multipliziert man diese Gewinne mit einem KGV, wird sichtbar, was der Kurs bereits unterstellt. Beim 20-fachen der InvestingPro-Prognose läge die Aktie bei 215 Dollar, also fast beim heutigen Kurs. Mehr ist nur drin, wenn Take-Two eher die höchsten Schätzungen erreicht oder Anleger ein höheres KGV zahlen.

Landet der Gewinn am unteren Ende, wären selbst beim 25-fachen nur 177 Dollar gerechtfertigt. Die Analysten der Banken sind sich ungewöhnlich einig. Ihr Durchschnittliches Analysten-Kursziel liegt bei 285,48 Dollar, rund 27 Prozent über dem Kurs. Seit Oktober haben 16 Banken ihr Kursziel bestätigt oder neu gesetzt, alle mit der Empfehlung Kaufen.

Wedbush hob sein Ziel nach dem Verkaufsstart auf 295 Dollar an, die Bank of America sieht sogar 330 Dollar. Der Fair Value von InvestingPro kommt zu einem anderen Ergebnis. Er bündelt zwölf Bewertungsmodelle und liegt bei 191,52 Dollar, knapp 15 Prozent unter dem Kurs. Kein einziges Modell kommt über 208 Dollar.

Auch der Qualitätscheck fällt mit „Schwach“ aus. Take-Two schreibt nach den Rechnungslegungsregeln noch Verluste, vor allem wegen der Abschreibungen auf den 2022 übernommenen Mobile-Spieleanbieter Zynga, und die Bewertung im Vergleich mit der Branche ist hoch. Die Modelle rechnen mit den Zahlen von heute, die Banken mit dem Erfolg von morgen. Wie weit die Kursziele auseinanderliegen, zeigen die Einzelwerte.

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Das niedrigste der 16 Banken liegt bei 262 Dollar, das höchste bei 330 Dollar. Alle 16 Kursziele, den vollständigen Research-Bericht und die Gewinnprognosen bis 2036 findest du in InvestingPro. Der Black-Friday-Preis gilt bis Samstag um 9 Uhr: 60 Prozent unter dem regulären Preis. Die Geschichte von GTA V spricht nicht für Panik nach dem Verkaufsstart.

Damals brauchte die Aktie gut zwei Monate, um ihr Tief zu finden, danach trug das Online-Geschäft den Kurs über Jahre. Eine Garantie ist das nicht. 2013 kostete die Aktie 17 Dollar und Take-Two war ein Bruchteil des heutigen Konzerns, die Erwartungen waren entsprechend niedriger. Die nächsten Prüfsteine stehen fest. Am 8.

Februar 2027 legt Take-Two die Zahlen für das Weihnachtsquartal vor, das erste mit GTA VI. Dann zeigt sich, ob die Nettobuchungen das Ziel von 3,35 bis 3,5 Milliarden Dollar erreichen und ob die wiederkehrenden Ausgaben wieder wachsen. Der eigentliche Test kommt mit dem Start von GTA Online für den sechsten Teil. Hinweis: Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar.

Alle Angaben basieren auf aktuellen Daten und Analystenschätzungen, die sich jederzeit ändern können. Mirko Richter ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht in die in diesem Artikel genannten Aktien investiert. Lies vor dem nächsten Kauf den Research-Bericht, prüf Fair Value, Qualitätscheck und die Gewinnprognosen der Analysten, mit 60 Prozent Black-Friday-Rabatt auf InvestingPro, nur noch bis Samstag, 18 Uhr.

Pro-Mitglieder finden alle 16 Kursziele in einem eigenen Artikel:Risikohinweis: Beim Handel mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen bestehen erhebliche Risiken, die zum vollständigen oder teilweisen Verlust Ihres investierten Kapitals führen können. Die Kurse von Kryptowährungen unterliegen extremen Schwankungen und können durch externe Einflüsse wie finanzielle, regulatorische oder politische Ereignisse beeinflusst werden. Durch den Einsatz von Margin-Trading wird das finanzielle Risiko erhöht. Vor Beginn des Handels mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen ist es wichtig, die damit verbundenen Risiken vollständig zu verstehen.

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