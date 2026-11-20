Rockstar Games sperrt 61 Cheats in GTA 6 hinter das Story-Finale. Spieler müssen Herausforderungen meistern, um Vorteile zu erlangen. Kein Speichern aktiv.

Seit Donnerstag ist GTA 6 in Deutschland offiziell spielbar und erlaubt Fans den Einstieg in das digitale Vice City. Im Gegensatz zu früheren Titeln der Reihe sind die bekannten Cheatcodes jedoch nicht sofort nutzbar. Spieler müssen die gesamte Hauptgeschichte mit den Protagonisten Jason und Lucia abschließen, bevor sie Zugriff auf die Tricks erhalten. Diese strenge Bedingung gilt unabhängig davon, ob die entsprechenden Codes bereits bekannt sind.

Verzögerter Zugang zu Cheat-Funktionen

Die Cheats sind nicht von Beginn an im Spiel verfügbar und erfordern einen vorherigen Aufwand seitens des Nutzers. Nach Beendigung der narrative wird im Fortschrittsmenü ein zuvor verborgener Reiter sichtbar. Bis zum Finale der Story bleiben alle Tastenkombinationen wirkungslos, selbst wenn Spieler die genauen Eingaben bereits im Voraus wissen. Dieser Mechanismus verhindert, dass Vorteile vorzeitig genutzt werden können.

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Kriminelle Handlung und Sperren im Gameplay

Im Mittelpunkt der Geschichte geraten die Charaktere Jason und Lucia in eine komplexe kriminelle Verschwörung. Der Weg ins Verderben beginnt früh in der Spielwelt, doch beim Einsatz von Tricks zieht das Spiel zunächst die Handbremse. Insgesamt sind 61 Cheats in GTA 6 integriert. Das Ende der Hauptstory reicht jedoch nicht aus, um alle Funktionen freizuschalten. Viele Codes sind an spezifische, zusätzliche Herausforderungen gebunden, die separat absolviert werden müssen.

Konkrete Anforderungen für spezifische Codes

Die Bedingungen für die einzelnen Cheats variieren stark in ihrer Komplexität. Wer demendlosen Nitro nutzen möchte, muss mindestens 50 Stuntsprünge erfolgreich absolvieren. Unbegrenzte Munition steht zur Verfügung, sobald an den Schießständen mindestens 25 Silbermedaillen errungen wurden. Andere Aufgaben fallen ungewöhnlicher aus: Das Erringen eines Fischaugen-Bildfilters erfordert das Fangen von 100 Fischen. Der Zugriff auf einen Raketenwerfer setzt 100 gesprengte Fahrzeuge voraus. Für den Kampfjet müssen sämtliche Herausforderungen abgeschlossen sein.

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Finanzielle Vorteile und deren Konsequenzen

Der Geld-Cheat zeigt deutlich, warum die Entwickler die Codes erst nach dem Finale freischalten. Er fügt dem Verbrecherkonto sofort 250.000 Dollar hinzu. Während der Story wäre dies eine mächtige Abkürzung, da sich Jason und Lucia mehrfach Geld beschaffen müssen. Auch nach der Freischaltung gibt es Nachteile: Solange ein Cheat aktiv ist, kann der Spielstand nicht gespeichert werden. Trophäen und Erfolge sind in diesem Zeitraum ebenfalls deaktiviert.

Unentdeckte Tastenkombinationen im Spiel

Selbst nach der mühsamen Freischaltung haben Spieler noch nicht jedes Geheimnis gelüftet. Zwar sind die 61 Cheats und ihre jeweiligen Voraussetzungen bekannt, die konkreten Tastenkombinationen wurden jedoch noch nicht für alle Funktionen entdeckt. Dies bedeutet, dass weitere Enthüllungen für die Community erwartet werden, während die bereits bekannten Mechanismen bereits aktiv im Spiel getestet werden können.