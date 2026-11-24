Der Leaker Cyberleek hat die fehlende Exe zum Xbox-Build von „GTA 6“ veröffentlicht. Modder arbeiten an einer PC-Version, spielbar ist sie noch nicht.

Die ausführbare Datei des geleakten Xbox-Builds von „ GTA 6 “ ist im Netz aufgetaucht. Damit liegt erstmals der komplette Build vor, mit dem Modder das Spiel auf Windows-PCs bringen wollen.

Erste Startversuche aus der Community gibt es bereits, spielbar ist „GTA 6“ auf dem PC aber nicht. Rockstar selbst hat bisher keine PC-Version angekündigt.. In einem Begleittext nennt er Build und Exe ein „vorgezogenes Weihnachtsgeschenk“ für alle Spieler. Schon zum Konsolenstart am 19.

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November hatte Cyberleek ein rund 200 GByte großes Paket mit dem Xbox-Build in Umlauf gebracht, dem die Exe noch fehlte. Am weitesten mit der PC-Portierung ist bislang offenbar das Open-Source-Projekt Leonida gekommen. Es nutzt statische Rekompilierung: Weil auch die Xbox Series einen x86-64-Prozessor hat, läuft der Spielcode lautIm Netz kursieren bereits Videos, die den Programmstart unter Windows zeigen sollen. Spielbar ist „GTA 6“ damit aber noch nicht.

Einer der Leonida-Hauptentwickler schrieb laut PC Gamer auf dem Discord-Server des Projekts, es werde mindestens eine Woche dauern, bis man es auf dem PC spielen könne. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer.

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Projekte, die früher Monate oder Jahre gedauert haben, entstehen inzwischen deutlich schneller. Die Spieldaten müssen Nutzer bei seriösen Ports normalerweise aus einer eigenen Kopie des Spiels extrahieren. Die Projektbeschreibung von Leonida verlangt eine eigene, bereits lesbare Kopie der Xbox-Version 1.0.2.1 und betont, dass nichts im Projekt einen Schutz umgehe. Wie man an eine solche Kopie kommt, erklärt sie nicht.

Weil reguläre Xbox-Spielpakete verschlüsselt sind, dürfte der Leak in der Praxis die einzige Quelle sein. Erster Patch für die Konsolenlisten unter anderem Korrekturen für Abstürze und fehlerhafte Autosaves. Rockstar hat außerdem Telefonanrufe repariert, die nicht ausgelöst wurden und so den Fortschritt in der Story blockieren konnten. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden.

Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Der geleakte Build trägt laut Cyberleeks Begleittext die Versionsnummer 1.0.2.1 und dürfte damit dem Stand vor diesem Patch entsprechen. Offizielle Fehlerkorrekturen landen in einer inoffiziellen PC-Version nicht automatisch – selbst wenn sie irgendwann spielbar wird. Zum Exe-Leak hat sich Rockstar bislang nicht geäußert.

Take-Two geht aber konsequent gegen inoffizielle Ports vor: Einen Tag vor dem Release von „GTA 6“ veröffentlichte GitHub mehreregegen inoffizielle Ports von „GTA 5“ für Mobilgeräte. Der Hinweis, Nutzer bräuchten eine eigene Kopie des Spiels, schütze nicht vor einer Mitverantwortung für Urheberrechtsverletzungen, argumentiert Take-Two darin. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer