Ausgelesene Grafikeinstellungen von GTA 6 zeigen, wo Rockstar auf den einzelnen Konsolen bei Grafik, KI und Physik Abstriche macht.

ausgelesene Konfigurationsdateien verraten, welche Grafikdetails Rockstar auf den vier Konsolen herunterregelt und wofür die zusätzliche GPU-Leistung der PS5 Pro genutzt wird.hatten wir bereits zum Release von GTA 6 berichtet.

Die dazu passenden Konfigurationsdaten veröffentlichte Tex2 im GTAForums. Der Beitrag ist mittlerweile nicht mehr abrufbar, die Daten hat unter anderem Bei zahlreichen Grafikdetails macht Rockstar von der zusätzlichen GPU-Leistung der PS5 Pro keinen Gebrauch. Die Qualitätsstufen für Texturen, Vegetation und Wassersimulation entsprechen denen der normalen PS5 und der Xbox Series X.. Neben der globalen Beleuchtung steht auf der PS5 Pro auch die Qualität der sogenannten Bounding Volume Hierarchy eine Stufe höher.

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Diese Datenstruktur beschleunigt beim Raytracing die Suche nach Objekten, auf die ein Strahl treffen kann. Auch die exklusiv auf der PS5 Pro verfügbaren Raytracing-Schatten finden sich in den Konfigurationsdateien wieder. Die Qualität der Reflexionen steht hingegen auf allen vier Konsolen auf „Die Bezeichnungen der Qualitätsstufen stammen aus den internen Konfigurationen der Konsolenfassung und sind nicht zwangsläufig mit den späteren Grafikeinstellungen einer PC-Version gleichzusetzen.