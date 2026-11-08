GTA 6: Deutsche Fassung Enthüllt, Vorbestellrekord und Veröffentlichungstermin

GTA 6 bringt 7,7 Millionen Vorbestellungen und digitale Lieferung. MediaMarkt verrät Poster-Inhalt. Start am 19. November für PS5 und Xbox Series.

Der Hype um Grand Theft Auto 6 hat ein neues, historisches Level erreicht. Der sechste Teil der renommierten Actionspiel-Reihe von Rockstar Games verzeichnet derzeit mehr als 7,71 Millionen Vorbestellung en weltweit. Diese extrem hohe Nachfrage deutet auf Einnahmen in Höhe von geschätzt 751 Millionen Dollar hin, was in etwa 650 Millionen Euro entspricht. Die Erwartungshaltung ist dabei so hoch wie selten zuvor, da die Lücke zum Vorgänger GTA 5, der im Jahr 2013 erschien, mehr als 13 Jahre beträgt.

Verpackung Enthüllt Digitale Lieferung Ohne Disc

Erste Aufnahmen der deutschen Verkaufsversion von GTA 6 sind auf Reddit geteilt worden und bestätigen ein schrittweises Umdenken im Vertrieb. Auf den Verpackungen steht unmissverständlich, dass keine physische Disc im Lieferumfang enthalten ist. Käufern wird stattdessen nur ein digitaler Code zur Verfügung gestellt, was bedeutet, dass ein stabiles Internet und ein Konto bei Sony oder Microsoft zwingend erforderlich sind, um das Spiel zu starten.

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Diese Entscheidung von Rockstar Games spiegelt den grundlegenden Wandel wider, den die Spielebranche in den letzten Jahren durchlaufen hat. Der Fokus verschiebt sich eindeutig hin zu digitalen Modellen, die Lagerkosten senken und die Distribution beschleunigen sollen. Dennoch bleibt die physische Verpackung ein wichtiges Sammlerstück, das jedoch nicht mehr als Datenträger dient. Derzeit steht fest, dass das Spiel ausschließlich digital ausgeliefert wird, sobald der offizielle Release-Terminal erreicht ist.

MediaMarkt Und Saturn Bieten Sammlerposter Als Geste

Als Trostpflaster für Fans, die auf das Auspacken einer Scheibe verzichten müssen, haben die großen Einzelhändler MediaMarkt und Saturn ein exklusives Bonusangebot bekannt gegeben. Beide Unternehmen planen, allen Käufern von GTA 6 ein beidseitig bedrucktes Poster beizulegen. Dieses Angebot gilt nicht nur für Vorbesteller, sondern soll allen Kunden zur Verfügung stehen, die das Spiel im Laden erwerben.

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Das Motiv des Posters ist detailliert geplant: Auf der Vorderseite zeigt es das offizielle Key-Art-Cover von Grand Theft Auto 6. Auf der Rückseite ist hingegen ein berühmtes Artwork mit einer Frau in Badebekleidung zu sehen. Die Information stammt aus internen Mitteilungen an MediaMarkt, die von dem gut vernetzten X-Account Videotech bestätigt wurden. Diese Maßnahme soll die Unzufriedenheit über die digitale Lieferung zumindest teilweise ausgleichen.

Veröffentlichungstermin Und Plattformen Im Überblick

Die offizielle Veröffentlichung von GTA 6 ist für den 19. November angesetzt. Zunächst wird das Spiel nur für die Konsolengeneration der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S erscheinen. Spieler, die die digitale Version vorbestellt haben, können die Spieldateien bereits ab dem 10. November herunterladen. Die eigentliche Freischaltung für das Gameplay erfolgt jedoch erst am 19. November zur vollen Uhrzeit des Startdatums.

Die Mechanik des Spiels bleibt beim bewährten Konzept der Reihe. Spieler können sich frei in einer riesigen, detailliert gestalteten Stadt oder Region bewegen. Dabei übernehmen sie verschiedene Rollen, die sich rund um Themen wie Kriminalität, Machtstreben und das Leben in einer fiktiven amerikanischen Welt drehen. Dieser Mix aus Freiheit und narrativer Tiefe gilt als Hauptgrund für den anhaltenden Erfolg der Serie seit fast 30 Jahren.

Die Vorfreude der Community ist enorm, da kein anderes Videospiel so sehnlich erwartet wird. Mehr als jeder dritte Gamer in Deutschland hat einen der GTA-Teile in den vergangenen zwei Jahren gespielt, was einen Spitzenwert in der Branche darstellt. Die Zahlen von Sensor Tower belegen, dass das Interesse an dem Titel ungebremst bleibt. Mit über 7,7 Millionen Vorverkäufen könnte Grand Theft Auto 6 den Rekord von GTA 5, das nach drei Tagen die Milliarden-Dollar-Grenze knackte, noch übertreffen.