GTA 6: Deutsche Verpackung enthält nur Online-Code, Poster soll folgen

Die deutsche Verpackung von GTA 6 enthält keine Disc, nur einen Online-Code. Ein Sammelposter soll laut Berichten allen Käufern beiliegen.

Das Actionspiel GTA 6 des Entwicklers Rockstar gehört zu den am sehnsüchtigsten erwarteten Videospielen überhaupt. Laut dem Analyseunternehmen Sensor Tower wurden bereits rund 7,71 Millionen Exemplare vorbestellt. Der offizielle Verkaufsstart ist für den 19. November geplant.

Nun sind laut dem Portal Play3.de erste Fotos der deutschen Verpackung von GTA 6 auf Reddit aufgetaucht. Die Aufnahmen dürften bei manchen Fans für Enttäuschung sorgen, denn auf der Packung steht unmissverständlich: Keine Disc enthalten.

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Warum die deutsche Verpackung ohne Disc auskommt

Die deutsche Verkaufsversion von GTA 6 wird im Handel ohne physischen Datenträger angeboten. Wer das Spiel im Laden kauft, erhält lediglich einen Online-Code.

Eine Disc ist ein Datenträger, den Spieler in ihre Konsole einlegen. Beim Verzicht darauf wird das Spiel nicht aus dem Regal installiert, sondern über das Internet heruntergeladen.

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Wer GTA 6 losspielen möchte, benötigt deshalb eine Internetverbindung und ein Konto. Zunächst erscheint das Spiel für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

Poster von MediaMarkt und Saturn als Trostpflaster

Die gute Nachricht betrifft ein mögliches Sammelposter, das laut MediaMarkt und Saturn in der Verpackung stecken könnte. Die beiden Händler zeigten das Motiv in einem gemeinsamen Instagram-Post.

Das Poster ist laut den Angaben beidseitig bedruckt. Auf der Vorderseite ist das offizielle Key-Art-Cover von GTA 6 zu sehen, auf der Rückseite ein bekanntes Artwork mit einer Frau im Bikini.

Der X-Account Videotech berichtet unter Berufung auf interne Mitteilungen von MediaMarkt, dass nicht nur Vorbesteller das Poster erhalten sollen, sondern alle Käufer. Für Fans und Sammler wäre das ein kleiner Ausgleich dafür, dass beim Auspacken keine Disc in den Händen liegt.

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Start am 19. November und digitale Vorbestellung

GTA 6 erscheint am 19. November. Wer die digitale Version vorbestellt hat, kann laut den Angaben bereits ab dem 10. November mit dem Herunterladen der Spieldateien beginnen.

Gespielt werden kann das Abenteuer allerdings erst zum offiziellen Start. Das Prinzip des Spiels: Spieler bewegen sich frei durch eine riesige Stadt oder Region und übernehmen verschiedene Rollen rund um Kriminalität, Macht und das Leben in einer fiktiven amerikanischen Welt.

Der Vorgänger GTA 5 erschien im Jahr 2013 und knackte die Milliarden-Dollar-Grenze bereits nach nur drei Tagen. Zwischen beiden Teilen liegen mehr als 13 Jahre, in denen sich die Spielebranche grundlegend verändert hat.