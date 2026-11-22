GTA 6 ist laut Metacritic das beste Spiel aller Zeiten. Damit ihr Vice City so richtig genießen könnt, haben wir hier alles zusammengestellt, was...

GTA 6 ist laut Metacritic das beste Spiel aller Zeiten. Damit ihr Vice City so richtig genießen könnt, haben wir hier alles zusammengestellt, was jetzt hilft.

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Explosionen, quietschende Reifen, das Radio im Auto: Der Sound gehört bei GTA 6 zum Erlebnis dazu. Die eingebauten Lautsprecher der meisten Fernseher stoßen dabei schnell an ihre Grenzen. Eine Soundbar, am besten mit Subwoofer, bringt die Action mit vollem Klang ins Wohnzimmer. Nicht allzu teuer, aber mit guten Kundenbewertungen ist die Poseidon M60 Boom von Ultimea:PS5 und Xbox unterstützen normale Bluetooth-Kopfhörer nicht direkt.

AirPods und Co. lassen sich also nicht einfach verbinden. Greift deshalb zu einem Headset mit USB-Dongle. Viele Modelle können zusätzlich Bluetooth fürs Handy, damit verpasst ihr auch keine Anrufe. Bei einem Spiel dieser Größe sitzt ihr lange vor dem Bildschirm.

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Ein guter Gaming-Sessel stützt Rücken und Nacken, ein neues Sofa macht das Wohnzimmer zur Spielzentrale. Stattliche 4,9 von 5 Sternen bei den Kundenbewertungen hat dieser bequeme Gaming-Sitzsack auf Amazon:Schwarzer Sitzsack mit Rückenlehne, ca. 85 x 70 x 80 cm, wiegt ca. 3,5 kg. Ergonomische Form mit Headset-Schlaufe und doppeltem Seitenfach. Pause drücken und in die Küche laufen?

Muss nicht sein. Einen Halter für Snacks und Getränke legt ihr einfach über die Armlehne. Getränk, Chips und Fernbedienung befinden sich dann sicher daneben. Den Remotto-Akku steckt ihr direkt an den Controller und bekommt so mehr als 12 Stunden zusätzliche Laufzeit.

Damit übersteht ihr auch die längste GTA-6-Verfolgungsjagd. Nach Stunden vor dem Bildschirm werden die Augen trocken. Befeuchtende Augentropfen aus der Drogerie können ihnen in der Pause etwas Erholung geben. Und damit die Nacht nach dem Zocken erholsam ist, blockt eine Schlafmaske Licht ab.

Die richtige Ausrüstung macht lange Sessions in Vice City angenehmer. Euer Körper braucht trotzdem ab und zu eine Pause. Diese Tipps helfen beim Zocken über viele Stunden:Ausreichend schlafen:Großer Samsung-TV erreicht schon vor Black Friday den Bestpreis Wenn ihr euer Setup noch aufrüsten wollt, ist jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Am 27.

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November ist Black Friday, und viele Händler senken ihre Preise schon vorher.