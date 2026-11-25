Ein Screenshot aus GTA 6 hat für einen PS5-Spieler jetzt ernste Konsequenzen. Darauf müsst ihr achten.

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Ein GTA-Spieler hat am eigenen Leib erfahren müssen, wie streng die Regeln im PlayStation Network sein können. Er schickte einem Freund einen Screenshot aus, der eine Szene aus der Nudistenkolonie des Spiels zeigte. Die Konsequenz folgte prompt in Form einer 30-tägigen Sperre für alle sozialen Funktionen des Netzwerks. Auf der Plattform X teilte der Nutzer „DerrickGott007“ die Benachrichtigung von Sony und warnte andere Spieler davor, seinen Fehler zu wiederholen.

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In der Begründung stufte Sony das Bild als „pornografisch oder obszön“ ein und damit als einen klaren Verstoß gegen den Verhaltenskodex. Die Nachricht enthielt zudem den deutlichen Hinweis, dass weitere Verstöße zu einer permanenten Sperre des gesamten PlayStation-Kontos führen könnten. Der Fall ist eine wichtige Erinnerung daran, dass die Nutzungsbedingungen von Plattformen wie dem PlayStation Network über den Inhalten der Spiele selbst stehen. Ihr könnt die Inhalte auf eurer PS5 zwar kaufen und spielen, aber nicht teilen.

Für die automatisierten Systeme macht es auch schlicht keinen Unterschied, ob die Nacktheit echt oder fiktiv ist. Gerade bei einem so realistischen Spiel wie GTA 6 dürften die Unterschiede noch schwerer zu erkennen sein. DO NOT, I REPEAT DO NOT SEND ANY PHOTOS TAKEN WITH THE IN GAME CAMERA , ACROSS THE PSN MESSAGING NETWORK THAT CONTAIN NUDITY.

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I JUST GOT A 30 DAY PSN SOCIAL FEATURES BAN FOR SENDING MY FRIEND A PHOTO OF THE NUDIST COLONY IN GTA6 THAT I FOUND. PS5-Spieler sollten in Zukunft also gut aufpassen, welche Screenshots uns Videos sie direkt auf der Konsole teilen.

Wer auf Nummer sicher gehen will, geht lieber den Umweg über eine Messaging-App wieGTA 6 startet ohne Online-Modus – Dataminer finden trotzdem erste Multiplayer-Hinweise GTA 6 ist endlich da und Spieler fangen gerade erst damit an, die riesige offene Welt zu erkunden. Die Nudistenkolonie führt euch in vielleicht in Versuchung ein Foto zu machen, aber jetzt wisst, ihr auf der PlayStation 5, dass ihr vorsichtig sein solltet.