GTA 6: Digitalminister Karsten Wildberger sieht die Gewalt kritisch. Was Studien zum Realismus zeigen und wer über die Altersfreigabe entscheidet.

hat Rockstar Games nach wie vor nicht angekündigt. Bei der Darstellung von Gewalt und Drogen übt das Studio wenig Zurückhaltung, wie schon die internationalen Inzwischen hat sich auch Bundesdigitalminister Dr. Karsten Wildberger zu GTA 6 geäußert.

Er begründet seine Bedenken mit dem zunehmenden Realismus virtueller Welten. Anders als in früheren politischen Debatten um Gewaltspiele stellt er keine konkreten Forderungen und auch Belege führt der CDU-Politiker nicht an.auf die technische Entwicklung. Virtuelle Welten würden der Realität immer näherkommen, wodurch Grenzen verschwimmen könnten. In einem Spiel Dinge auszuleben, die man anderen Menschen in der Realität nie antun würde, sei"nicht ganz risikofrei".

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Manche Gewaltdarstellungen sehe er kritisch, auch bei guten Spielen müsse es Grenzen geben. Man müsse nicht"alles wieder wegregulieren", aber nach besseren Antworten suchen. In der Verantwortung sieht Wildberger neben dem Staat auch Eltern, Unternehmen und jeden Einzelnen. Den Hype um GTA 6 könne er nachvollziehen.