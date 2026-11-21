IShowSpeed weint beim GTA 6 Finale. Nach 52 Stunden erleben Jason und Lucia ihr bitteres Ende. Was die Streamer über das Spiel berichten und wie die Spielwelt funktioniert.

Der US-amerikanische Streamer IShowSpeed, bürgerlich Darren Watkins Jr., hat am Donnerstag, dem 19. November, das Ende von Grand Theft Auto 6 emotional nicht verkraftet. Mehr als 52 Stunden verbrachte der 21-Jährige vor der Kamera, um die Hauptgeschichte des lang erwarteten Spiels abzuschließen. Am 19. November ist das Spiel endlich auf den Markt gekommen, und während viele Spieler noch die ersten Stunden genießen, haben einige Internetstars die Handlung bereits vollständig durchzockt. Watkins brach in Tränen aus, als er erfuhr, wie das Schicksal seiner Charaktere ausgegangen war.

Das emotionale Finale von Grand Theft Auto 6

Das Ende, das Watkins in seiner Spielversion erreicht hatte, war brutal und unerwartet für den Streamer. Die beiden Hauptfiguren Jason und Lucia starben am Ende ihrer Reise. Watkins reagierte schockiert auf den Anblick, da er befürchtete, dass die 52 Stunden Spielzeit umsonst waren. Im Abspann weinte er lautstark über das Schicksal der beiden Protagonisten. Lucia liegt am Boden mit einer Schusswunde am Kopf, was Watkins kaum zu ertragen schien. Dieses traurige Ende zeigt, wie tief die Spieler in die Geschichte eintauchen können.

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Schnellere Enden bei BrycexD und Kai Cenat

Nicht nur Watkins erreichte das Ende emotional getroffen. Der neuseeländische Streamer BrycexD war mit 39 Stunden und 38 Minuten deutlich schneller. Er erreichte das Ende der Geschichte bereits vor Watkins. Auch der US-Streaming-Star Kai Cenat, 24 Jahre alt, hatte nach 67 Stunden das Ende erreicht. Vor dem Start seines Livestreams dankte Cenat Gott für die 13-jährige Wartezeit auf den Nachfolger. Dennoch konnte auch er seine Tränen nach dem Finale nicht zurückhalten. Die Begeisterung für das Spiel ist vergleichbar mit einer geliebten Fernsehserie, bei der man die Abenteuer miterlebt.

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Spielwelt Vice City und Charaktere Jason und Lucia

Grand Theft Auto 6 spielt in der fiktiven US-Metropole Vice City, die stark an Miami erinnert. Im Mittelpunkt der Handlung steht das kriminelle Liebespaar Jason und Lucia. Die Spieler steuern diese Figuren selbst und beeinflussen die Handlung durch ihre Entscheidungen. Wer nur die Hauptgeschichte spielt, kann nach etwa 40 bis 60 Stunden fertig sein. Wer sich Zeit lässt, die riesige virtuelle Welt erkundet und zusätzliche Aufgaben erledigt, kann 60 bis 100 Stunden oder länger beschäftigt sein. Mindestens drei verschiedene Enden sind bereits bekannt, die genaue Zahl ist noch unklar.

Weitere Streamer und Spiellänge von Grand Theft Auto 6

Andere Streamer planen längere Sessions. Zarbex kündigte einen fünftägigen Livestream an und wollte mehr als 100 Stunden spielen. MontanaBlack, 38 Jahre alt, und Papaplatte, 29 Jahre alt, stürzten sich ebenfalls direkt ins Abenteuer. Alle vier sind aktuell noch dabei, die virtuelle Welt zu erkunden. Wer mit seinem Finale unzufrieden ist, kann das Abenteuer von vorne beginnen. So können Spieler versuchen, die Geschichte anders ausgehen zu lassen. Die Wartezeit von 13 Jahren hat sich für die Community gelohnt, da die Interaktivität und Tiefe des Spiels überzeugen.