Grand Theft Auto 6 erzielt auf Metacritic einen Metascore von 99, gleichauf mit The Legend of Zelda: Ocarina of Time aus dem Jahr 1998. Ein historischer Meilenstein für Rockstar Games.

Das lang erwartete Spiel "Grand Theft Auto 6" von Rockstar Games hat einen neuen historischen Meilenstein in der Videospielindustrie gesetzt. Seit dem Release am 12 Uhr deutscher Zeit ist das Spiel auch in Neuseeland verfügbar und dort bereits spielbar. Kritiker weltweit haben die Bewertungen vorgelegt und dem Titel eine nahezu perfekte Wertung zuteilwerden lassen. Dabei hat das Werk eine Schwelle durchbrochen, die seit 28 Jahren als unüberwindbar galt.

Historischer Metascore übertrifft Generationen

Auf der Bewertungsplattform Metacritic hat "GTA 6" aktuell bei 109 gesammelten Kritiken einen Metascore von 99 von 100 Punkten erreicht. Diese spezifische Marke war bis zum heutigen Tag nur einem einzigen anderen Videospiel in der Geschichte der Plattform gelungen. Diese historische Leistung wurde zuvor ausschließlich von "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" erzielt, welches 1998 ebenfalls exakt auf 99 Punkte kam. Damit steht "Grand Theft Auto 6" seit dem Start auf dem alleinigen ersten Platz der Metacritic-Bestenliste. Selbst die bisher schlechtesten erfassten Bewertungen der internationalen Presse liegen noch bei mindestens 90 Punkten. Dieser konsensuale Erfolg unterstreicht die hohe Qualität, die von der Kritik erwartet und nun erfüllt wurde.

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Ein Vergleich mit dem Zelda-Klassiker von 1998

Der Vergleich mit dem Nintendo-Abenteuer aus dem Jahr 1998 ist dabei nicht nur numerisch, sondern auch kulturell bedeutsam. "Ocarina of Time" gilt bis heute als absoluter Meilenstein der Videospielgeschichte. Das Spiel brachte die "Zelda"-Reihe 1998 erstmals in eine umfassende 3D-Welt und prägte dadurch maßgeblich die Entwicklung moderner Action-Adventures. Mit seinen zahlreichen Nebenaktivitäten überzeugte es Nutzer und Fachpresse gleichermaßen. Dass ein neuer Blockbuster nun den exakt gleichen Metawert erreicht, markiert das Ende einer fast drei Jahrzehnte dauernden Suche nach diesem perfekten Score. Es zeigt, dass neue Technologien und moderne Erzählweisen in der Lage sind, mit den klassischen Pionierwerken der Branche auf Augenhöhe zu konkurrieren.

Charaktere und Story überzeugen Fachpresse

Neben der technischen Leistung loben die Rezensenten vor allem die narrative Tiefe und die Charakterentwicklung. Jason und Lucia sind die beiden zentralen Hauptfiguren in "Grand Theft Auto 6". Ihr gemeinsamer Weg führt sie, nachdem ein schiefgelaufener Coup stattgefunden hat, in eine komplexe kriminelle Verschwörung ein. Die Kritiker heben hervor, dass die Inszenierung der Hauptgeschichte glaubwürdiger ausfällt als in früheren Teilen der Reihe. Typische, schräge Begegnungen warten laut den Tests vor allem in der offenen Spielwelt und innerhalb der zahlreichen Nebenmissionen auf. Diese Elemente tragen dazu bei, dass das Spiel als rundes Gesamterlebnis wahrgenommen wird und die Erwartungen an die Rockstar-eigene Storytelling-Kompetenz erfüllt werden.

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Bewertungen basieren primär auf der PlayStation 5

Bei der Betrachtung der Quellen ist wichtig zu wissen, dass der Großteil der vorliegenden Tests von der PlayStation 5 stammt. Für die Xbox-Version liegen bislang lediglich sehr wenige Kritiken vor. Dennoch gibt es nach aktueller Datenlage keinen erkennbaren Unterschied bei den Wertungen zwischen den beiden Konsole-Plattformen. Die vorliegenden Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Leistung und das Spielerlebnis auf der Xbox vergleichbar mit der auf Sony-Konsolen sind. Dies entkräftet die Befürchtung, dass das Spiel auf der Microsoft-Hardware optisch oder performancetechnisch nachlassen könnte. Die Plattform Metacritic zeigt keine Nachkommastellen an, was die Genauigkeit der 99 Punkte als Ganzzahl bestätigt.

Offene Fragen zur langfristigen Platzierung

Ob sich "GTA 6" am Ende tatsächlich allein an die Spitze setzen kann, ist derzeit noch mit Vorsicht zu betrachten. Metacritic ist eine dynamische Plattform, auf der laufend weitere Tests erscheinen können. Solange neue Kritiken veröffentlicht werden, besteht die Möglichkeit, dass sich der Durchschnitt noch verändert. Aktuell ist der Score jedoch stabil auf 99 Punkten verharrend. Der Hype um den Release war gigantisch und die Erwartungen der Gaming-Welt, die seit Jahren auf das Spiel wartet, hatten längst die Decke gesprengt. Dass Rockstar Games die Erwartungen zumindest bei den Kritikern tatsächlich erfüllt hat, ist ein unbestreitbares Faktum. Die Bewertung bestätigt die enorme Vorfreude auf die neue Ära der "Grand Theft Auto"-Reihe.