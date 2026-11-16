GTA 6: Fehlende Download-Codes bei physischen Vorbestellungen

Käufer erhalten physische GTA-6-Boxen ohne gültige Digitalcodes. Rockstar reagiert zögerlich, Händler lehnen Rückerstattungen ab. Betroffene stehen vor technischen und rechtlichen Hürden.

Zahlreiche Fans von Rockstar Games warteten sehnsüchtig auf den Marktstart von Grand Theft Auto 6. Einige Käufer, die ihre physische Ausgabe vorbestellt hatten, erhielten die versiegelten Boxen bereits in den Händen. Doch das Freude über den Besitz des physischen Mediums wurde durch eine enttäuschende Nachricht getrübt, als die Verpackung geöffnet wurde. Die Betroffenen stellten fest, dass der für den Download des Spiels notwendige Code fehlte.

Fehlende Codes in versiegelten Boxen

Rockstar Games liefert Grand Theft Auto 6 in diesen spezifischen Verkaufsversionen zwar in einer klassischen Spielebox aus, im Inneren befindet sich jedoch keine optische Speichermedium-Disc. Stattdessen erhalten die Käufer einen Code, mit dem sie das Spiel über den jeweiligen Online-Store herunterladen können. Genau dieser Code soll in einzelnen Verpackungen fehlen. Betroffene berichten auf der Kurznachrichtenplattform X von einem Einleger, auf dem zwar die dafür vorgesehene Fläche zu sehen ist, aber kein Code steht.

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Händler verweisen an Verkäufe

Für die Betroffenen ist das besonders ärgerlich, da der digitale Code nur einmal verwendet werden kann. Nach der Aktivierung ist die digitale Lizenz an das jeweilige Benutzerkonto gebunden. Einige Händler sollen eine Rückerstattung bereits abgelehnt haben. Ein Nutzer berichtet, dass er seine Ausgabe direkt bei Rockstar bestellt habe. Das Bonusposter sei in der Verpackung gewesen, der für den Download notwendige PlayStation-Store-Code habe dagegen gefehlt.

Technische Manipulationsrisiken

Das Online-Magazin Notebookcheck berichtet, dass sich manche Codes mithilfe technischer Hilfsmittel durch die geschlossene Verpackung erkennen lassen. Bei einigen europäischen Versionen soll eine zusätzliche Schutzschicht fehlen. Wurde ein Code auf diese Weise ausgelesen, könnte er anschließend verkauft und von einer anderen Person aktiviert werden. Für den tatsächlichen Käufer wird es dann schwierig, zu beweisen, dass der Code bereits vor dem Öffnen seiner Verpackung gestohlen wurde.

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Kritik an Support-Strukturen

Die Anfragen des genannten Nutzers beim Support sollen anschließend ohne Lösung geschlossen worden sein. Wer Grand Theft Auto 6 bei einem anderen Händler bestellt hat, wird von Rockstar offenbar an den jeweiligen Verkäufer verwiesen. Für die Händler ist das Problem allerdings ebenfalls schwierig. Waren die Spieleboxen ungeöffnet und versiegelt, könnte der Fehler bereits bei Produktion oder Verpackung entstanden sein.

Potenzielle Produktionsprobleme

Noch ist unklar, ob hinter den fehlenden Codes ein größeres Problem bei der Produktion steckt. Für Rockstar wäre eine Lösung zumindest technisch unkompliziert. Betroffene Kunden müssten lediglich einen neuen und gültigen Download-Code bekommen, um ihr erstandenes Spiel nutzen zu können. Bislang bleibt die Situation für viele Vorbesteller unbefriedigend, da keine automatische Korrektur erfolgt ist und die Verantwortung oft zwischen Hersteller und Handel hin- und hergeschoben wird.