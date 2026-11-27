GTA 6 „Frisch eingezogen“ Lösung: So erledigt ihr die Motel-Missionen, besorgt alle Vorräte und bezahlt die 900 Dollar Schulden bei Linda im Starlet Motel.

GTA 6: Frisch eingezogen Lösung – Vorräte besorgen & Zahlungsrückstand bei Linda Im zweiten Kapitel von GTA 6 landet ihr gemeinsam mit Lucia und Jason im heruntergekommenen Starlet Motel in Kelly County.

Dort warten direkt mehrere kleinere Missionen auf euch, die ihr erledigen müsst, um die Story voranzubringen. In diesem Guide zeigen wir euch, wie ihr die Missionen „Frisch eingezogen“, „Sprich mit Linda, der Managerin“ und später auch „Zahlungsrückstand“ erfolgreich abschließt. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert.

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Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Sprich mit Linda, der Managerin:Dies ist eine passive Mission im Hintergrund. Wenn ihr zwischen den einzelnen Teilaufgaben immer mal wieder nach Jason seht, könnt ihrsammeln. Es gibt hier aber keine Missionsmarkierungen oder Ähnliches.