'GTA 6' ist da und bricht laut Rockstar Verkaufsrekorde. Doch hält das Spiel dem jahrelangen Hype stand? Folge fünf von 'Wasted - Die GTA Story' prüft die GTA-Formel und blickt auf die Zukunft der Reihe.

Die letzten Sekunden werden heruntergezählt. Streamer wie Trymacs und iShowSpeed fiebern dem Moment entgegen. Dann erscheint" Grand Theft Auto 6" am 19. November 2026 endlich für Konsolen. 13 Jahre nach dem Vorgänger können Fans selbst durch Vice City fahren.

Schon am ersten Tag meldet Rockstar Games einen Umsatz von rund 3,8 Milliarden US-Dollar. Auf der Bewertungsplattform Metacritic erreicht das Spiel laut Podcast 99 von 100 Punkten. Die ersten Reaktionen sind begeistert. Aber hält das Spiel auch das, was die jahrelange Vorfreude versprochen hat?

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In der fünften und letzten Folge von"Wasted - Die GTA Story" prüfen Lisa Ludwig und Ilyass Alaoui die Erfolgsformel, die sie inherausgearbeitet haben: Freiheit, ein unverwechselbarer Vibe, technische Exzellenz und Provokation. Sie erzählen von ihren ersten Stunden, überraschenden Begegnungen und einer neuen Form der Aufregung um GTA. Bevor Lisa Ludwig das Spiel startet, räumt sie ihre Wohnung auf und beantwortet alle wichtigen E-Mails. Mit einer Decke auf dem Sofa will sie den Moment ungestört genießen.