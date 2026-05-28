"GTA 6" Hype: Betrüger nutzen Ungeduld und Misstrauen

Sicherheitsexperten warnen vor gefälschten Beta-Versionen, manipulierten Downloads und Phishing-Fällen rund um das wohl meist erwartete Videospiel aller Zeiten. Unter Berufung auf eine Analyse von NordVPN berichten, tauchen derzeit immer mehr dubiose Webseiten auf, die angeblich kostenlose Codes, Vorabzugänge oder exklusive Beta-Versionen von "GTA 6" anbieten. Besonders perfide: Laut den Experten kopieren die Täter sogar bekannte Piraterie-Seiten und bieten dort vermeintliche "GTA 6"-Dateien an. Die Gefahr beschränkt sich laut Bericht nicht nur auf Computer. Auch Android-Nutzer geraten ins Visier der Cyberkriminellen. Im Netz kursieren demnach angebliche mobile Beta-Versionen des Spiels.

Die Vorfreude auf "GTA 6" ist riesig. Bis zum geplanten Verkaufsstart am 19. November 2026 müssen Fans zwar noch warten, doch genau diese Ungeduld machen sich Betrüger jetzt zunutze.

Sicherheitsexperten warnen vor gefälschten Beta-Versionen, manipulierten Downloads und Phishing-Fallen rund um das wohl meist erwartete Videospiel aller Zeiten. Unter Berufung auf eine Analyse von NordVPN berichten, tauchen derzeit immer mehr dubiose Webseiten auf. Dort versprechen Kriminelle angeblich kostenlose Codes, Vorabzugänge oder exklusive Beta-Versionen von "GTA 6". Besonders perfide: Laut den Experten kopieren die Täter sogar bekannte Piraterie-Seiten und bieten dort vermeintliche "GTA 6"-Dateien an.

Die Downloads wirken dabei offenbar authentisch und professionell gestaltet. In einem dokumentierten Fall versteckte sich hinter dem Installationsprozess eine Malware, die sich als normaler NVIDIA-Grafiktreiber tarnte. Nutzer bemerkten die Infektion dadurch zunächst nicht. Die Gefahr beschränkt sich laut Bericht nicht nur auf Computer.

Auch Android-Nutzer geraten ins Visier der Cyberkriminellen. Im Netz kursieren demnach angebliche mobile Beta-Versionen des Spiels. Dabei gibt es einen entscheidenden Hinweis, der sofort misstrauisch machen sollte: Rockstar Games plant den Start von "GTA 6" zunächst ausschließlich für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Zusätzlich warnen die Experten vor mehreren Phishing-Kampagnen. Ziel sei es, Zugangsdaten für den Rockstar Social Club abzugreifen.

Teilweise liegen die gefälschten Seiten sogar auf bekannten Plattformen wie Github, wodurch sie auf den ersten Blick seriös erscheinen. Erbeutete Nutzerkonten würden anschließend im Internet weiterverkauft. Wer sich schützen möchte, sollte ausschließlich offiziellen Quellen vertrauen und keine vermeintlichen Beta-Dateien herunterladen. Gerade beim Hype um "GTA 6" sei ein gesundes Maß an Misstrauen besonders wichtig





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