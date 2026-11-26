Die Entwicklung inoffizieller PC-Portierungen von GTA 6 ist binnen weniger Tage deutlich vorangeschritten und ereicht nun rund 20 FPS.

ist binnen weniger Tage deutlich vorangeschritten. Dank der Kompatibilitätsschicht VIctory werden in der offenen Spielwelt inzwischen rund 20 FPS erreicht. Probleme bereiten jedoch weiterhin Grafikfehler und Leistungseinbrüche trotz niedriger Renderauflösung.

Mit VIctory steht eine quelloffene Kompatibilitätsschicht zur Verfügung, die eine direkte Ausführung des Xbox-Codes von GTA 6 unter Windows erlaubt, wobei die benötigten Spieldateien nach wie vor von den Anwendern selbst beigesteuert werden müssen. Noch beziffert die Dokumentation des ursprünglichen Projekts die Berechnungszeit für ein einzelnes Bild während der Einleitung der ersten Mission auf ein bis zwei Sekunden. Weiterentwicklungen aus der Community ermöglichen mittlerweile jedoch erheblich höhere Bildraten.

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Aufnahmen auf X zeigen Fahrten entlang der Küste der offenen Spielwelt Leonida sowie auf einem Jetski mit 19 bis 23 FPS. Während die Bildrate in Menüs auf 30 FPS steigt, sinkt sie im Stadtgebiet auf rund 12 FPS. Von einer fehlerfreien Darstellung ist das Projekt ebenfalls noch weit entfernt, wie unter anderem fehlende Wasserflächen und magentafarbene Streifen auf einer Straße verdeutlichen. Weder die Herkunft der gezeigten Version noch die verwendete Hardware ließen sich unabhängig überprüfen.