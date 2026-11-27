Auf dem PC läuft „GTA 6“ nun teilweise schon mit mehr als 30 FPS. Für die Community ist die Portierung eine Art Wettrennen.

Eine inoffizielle PC-Version von „GTA 6“ rückt immer näher. Neue Videos zeigen einzelne Szenen des Spiels auf Windows-PCs mit über 30 Bildern pro Sekunde. Vollständig spielbar ist „GTA 6“ auf dem PC aber weiterhin nicht.

Die meisten Fortschritte bauen auf VIctory auf, einer Open-Source-Kompatibilitätsschicht, die den Code der Xbox-Version direkt unter Windows ausführt. Die Spieldateien müssen Nutzer selbst mitbringen – einen legitimen Weg dafür gibt es bisher nicht. Nutzer laden sich stattdessen die von Cyberleek geleakte Xbox-Version. Auf Reddit kursieren zahlreiche Clips verschiedener Port-Versionen, die Ausschnitte aus dem Spiel mit über 30 FPS zeigen.

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Bei der Stabilität scheint es noch zu hapern: Dass einzelne „GTA 6“-Szenen bereits mit guter Bildrate laufen, heißt nicht, dass das ganze Spiel funktionsfähig ist. Einzelne Clips lassen sich außerdem schwer verifizieren. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.