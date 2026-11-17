Take-Two Interactive inszeniert mit gigantischen Werbekampagnen in Berlin, London und Miami den Einstieg für GTA 6. Details zum 887.000-Euro-Deal in Florida und den Kooperationspartnern.

Die Werbekampagne für das Videospiel "Grand Theft Auto VI" hat bereits vor dem offiziellen Release globale Aufmerksamkeit erregt. Von Berlin und München bis nach London und Tokio dominieren riesige Plakate und thematische Installationen das Stadtbild. Die Hauptfiguren Jason Duval und Lucia Caminos sind auf zahlreichen Großplakaten in Metropolen wie Hamburg, Köln, Leipzig, Frankfurt und Dortmund zu sehen. Diese intensive Präsenz signalisiert, dass der Publisher das Spiel als weltweites Popkultur-Phänomen positioniert.

Gigantisches Marketing in Deutschland und Europa

Der Aufwand in Deutschland ist bemerkenswert hoch. Am Berliner Alexanderplatz erstreckt sich die Werbung über die Fassade des Park Inn Hotels, welches das höchste Gebäude der Hauptstadt ist. In München tragen Bus- und Tramhaltestellen sowie der Bereich um den Stachus die Motive des Spiels. Auch das berühmte Kaufhaus Selfridges an der Londoner Oxford Street leuchtet in den Farben der Kampagne. Diese Maßnahmen sorgen dafür, dass die Grenze zwischen virtueller Spielwelt und realer urbaner Umgebung verschwimmt.

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Miami als reales Vorbild für Vice City

Nirgendwo wirkt die Inszenierung jedoch so nahtlos wie in Miami, dem realen Vorbild für den fiktiven US-Bundesstaat Leonida und seine Metropole Vice City. Dort schwebt ein Werbezeppelin über der Stadt, und am Strand stehen Sonnenschirme im charakteristischen Look. Ein riesiger "Vice Beach"-Schriftzug prangt am Ufer. Die Stadtverwaltung hat einen entsprechenden Werbedeal abgeschlossen, der laut Quellen 975.000 Dollar wert ist. Umgerechnet entspricht dies etwa 887.000 Euro. Diese Investitionen unterstreichen die strategische Bedeutung der Location für die Marketingstrategie.

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Sportkooperationen und Fast-Food-Partnerschaften

Die Integration geht weit über statische Werbung hinaus. Am 18. November treten die Miami Heat für eine Nacht unter dem Namen "Vice City Heat" gegen die Milwaukee Bucks an. Das Kaseya Center leuchtet mit der Aufschrift "Welcome to Vice City". Zusätzlich kooperiert die Burgerkette Skinny Louie mit mehreren Filialen in Florida, um das fiktive Restaurant "Burger Shot" nachzubilden. Im Kaseya Center ist zudem die Marke "Cluckin' Bell" präsent. Die Brauerei Tripping Animals Brewing serviert die Biere "Pißwasser" und "Patriot Beer", die direkt aus dem Spieluniversum stammen.

Historischer Kontext und Marktchancen

Die Erwartungen an "Grand Theft Auto VI" sind extrem hoch, was an der Vergangenheit des Franchise liegt. Der Vorgänger "GTA 5" aus dem Jahr 2013 verkaufte sich bislang fast 235 Millionen Mal. Der Titel verzögerte sich zweimal, bevor er am 19. November für Konsolen und PC erscheint. Die Kombination aus offener Spielwelt, Gangster-Geschichten und massiver globaler Vermarktung zielt darauf ab, diese Verkaufszahlen sogar noch zu übertreffen. Die Kampagne in Miami dient dabei als zentrales Schaufenster für die Atmosphäre des Spiels.