GTA 6 Marketingkampagne: Werbung von Arkansas bis Berlin

Rockstar Games wirbt für GTA 6 mit Flugzeug-Logo, Fassadenwerbung und gebrandeten Bahnen in mehreren Ländern. Der Release ist für den 19. November geplant.

Die Marketingkampagne für den bevorstehenden Release von GTA 6 am 19. November ist in vollem Gange und nimmt teils ungewöhnliche Formen an. Rockstar Games will das Spiel für PlayStation 5 (Pro) und Xbox Series X|S veröffentlichen. Weltweit tauchen seit Wochen Werbemotive in Großstädten, auf Verkehrsmitteln und sogar am Himmel auf.

Der Hype um das Spiel ist bereits so groß, dass die Werbung kaum noch Aufmerksamkeit erzeugen muss. Dennoch setzt Rockstar Games auf auffällige Inszenierungen, die Fans in mehreren Ländern direkt im Alltag erreichen.

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Flugzeug-Logo und Inszenierung in Miami

Ein besonders auffälliges Beispiel lieferte eine Cessna im US-Bundesstaat Arkansas. Der Pilot flog das GTA-6-Logo am Himmel ab und blieb dafür acht Stunden in der Luft. Durch wechselnde Flughöhen entstand ein Neon-Effekt, der zum Setting des Spiels passt.

In Miami geht die Kampagne noch weiter in Richtung der fiktiven Spielwelt. Dort wurden Anzeigen für erfundene Marken wie Weazel News, The Vault und Pfister gezeigt, die aus dem GTA-Universum stammen. Hinzu kamen VI-Sonnenschirme, Vice-Schriftzüge am Strand sowie ein gebrandetes Flugzeug, ein Luftschiff und ein Hotel aus dem Spiel. Rockstar Games hat zudem das Schild Vice Beach am Miami Beach offiziell installiert.

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Auch das Kaseya Center, die Spielstätte der Miami Heat, wurde mit einem Welcome-to-Vice-City-Schriftzug versehen. Der offizielle X-Post des Stadions begrüßte das Spiel mit dieser Botschaft.

Großflächige Werbung in Europa und Nordamerika

In Toronto wurden mehrere großflächige Anzeigen rund um den Platz vor dem Eaton Centre gemeldet. In Paris hängt eine riesige Fassadenwerbung an den Türmen Les Mercuriales nahe Porte de Bagnolet. Fans fiel dort auf, dass in der lokalen Ausführung die Waffen fehlen, die auf dem Cover-Artwork zu sehen sind.

In Berlin wächst die Kampagne am Alexanderplatz buchstäblich über sich hinaus. Am Park-Inn-Hotel wurde ein riesiges GTA-6-Motiv Fenster für Fenster an der Fassade angebracht. Zusätzlich hängen mehrere große Plakate in der U-Bahn-Station Alexanderplatz. In München wurde ebenfalls ein großformatiges Motiv an einer Fassade gesichtet.

Auch in Edinburgh, wo Rockstar North seinen Sitz hat, sind Banner an einer Gebäudeecke aufgetaucht. Ein X-Nutzer hat sie fotografiert und in sozialen Netzwerken geteilt.

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Werbung im öffentlichen Nahverkehr in Barcelona

Die Werbung ist auch im öffentlichen Verkehr präsent. Ein Video des X-Nutzers @T_stefan06 zeigt eine mit GTA-6-Artwork folierte Straßenbahn auf der Avinguda Diagonal in Barcelona. Aus Hongkong stammt zudem ein Foto des Nutzers @ningqi117430, das ebenfalls Werbung im Stadtbild dokumentiert.

Offene Fragen zu Entwicklungskosten und Marketingbudget

Rockstar Games und Take-Two haben die Entwicklungskosten von GTA 6 nie öffentlich beziffert. Die häufig kolportierten Summen von 1 bis 2 Milliarden US-Dollar sind Schätzungen und keine bestätigten Angaben.

Das gilt auch für das Marketingbudget. Die oft genannte Summe von mindestens 150 Millionen US-Dollar geht auf eine öffentliche Aussage des Miami-Dade-Politikers René Garcia zurück. Garcia nannte die Zahl nach eigenen Recherchen, legte jedoch keine Quelle dafür vor.

Angesichts des Umfangs der weltweiten Werbemaßnahmen dürfte das Budget dennoch sehr hoch ausfallen. Eine offizielle Bestätigung von Rockstar Games oder Take-Two liegt bislang nicht vor.