Im Spiel GTA 6 laufen im Tiki Touchdown fast alle Figuren nackt herum. Als reales Vorbild gilt Jimmy Johnsons Big Chill in Key Largo, das kein FKK-Resort ist.

In GTA 6 sorgt ein Ort für Gesprächsstoff: Im Tiki Touchdown laufen fast alle Menschen komplett nackt herum. Die Bild-Zeitung hat die Intimzonen der Figuren in ihren Aufnahmen verpixelt, im Spiel selbst sind sie unzensiert zu sehen.

Das Tiki Touchdown liegt in der Region Key Lento auf der Spielkarte, nur eine Autominute vom Haus des Protagonisten Jason entfernt. Was nach einer Bar für American-Football-Fans klingt, ist in Wahrheit ein FKK-Resort.

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Das FKK-Resort Tiki Touchdown in GTA 6

Im Tiki Touchdown tummeln sich Dutzende nackter Menschen in einer sonst normal wirkenden Ferienanlage. Die einzigen vollständig bekleideten Personen vor Ort sind die Barkeeper.

Obwohl fast alle nicht spielbaren Charaktere unbekleidet sind, können die Protagonisten Jason und Lucia das Tiki Touchdown nur angezogen besuchen. Für Videospielverhältnisse wirkt die Anlage damit beeindruckend realistisch.

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Die nackten Gäste haben unterschiedliche Körperformen, sind verschieden alt und weisen Bräunungsstreifen auf. Sie unterhalten sich, schwimmen im Pool, genehmigen sich einen Drink an der Bar oder spielen eine Runde Billard.

Reales Vorbild Big Chill in Key Largo

Als reales Vorbild für das Tiki Touchdown gilt Jimmy Johnsons (83) Big Chill in Key Largo. Key Largo ist die nördlichste und größte Insel der Florida Keys in den USA.

Johnson, der frühere NFL-Star, betreibt dort einen großen Freizeit- und Gastrokomplex direkt am Wasser. Zum Gelände gehören ein Restaurant, eine Tiki-Bar, eine Sportsbar, ein Pool- und Cabana-Club sowie Wassersportangebote.

Parallelen und Unterschiede zu Jimmy Johnson

Die Parallelen zwischen dem Spiel und dem echten Vorbild sind auffällig. Auch das Tiki Touchdown liegt am Wasser, besitzt eine Bar und einen Pool und spielt mit seinem Namen auf Johnsons Football-Karriere an.

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Johnson gewann als Trainer der Dallas Cowboys 1993 und 1994 den Super Bowl. Heute blickt er auf viele Football-Auszeichnungen zurück und ist abseits des Spielfelds auch als Unternehmer tätig.

Der entscheidende Unterschied: Anders als das freizügige Tiki Touchdown ist der echte Big Chill kein FKK-Resort. Die Nacktheit bleibt damit eine Entscheidung der Gestaltung in GTA 6 und hat kein Vorbild im Betrieb des Originals.