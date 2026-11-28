Ein Screenshot aus GTA 6 hat für einen PS5-Spieler jetzt ernste Konsequenzen. Darauf müsst ihr achten.

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Ein GTA-Spieler hat am eigenen Leib erfahren müssen, wie streng die Regeln im PlayStation Network sein können. Er schickte einem Freund einen Screenshot aus, der eine Szene aus der Nudistenkolonie des Spiels zeigte. Die Konsequenz folgte prompt in Form einer 30-tägigen Sperre für alle sozialen Funktionen des Netzwerks. Auf der Plattform X teilte der Nutzer „DerrickGott007“ die Benachrichtigung von Sony und warnte andere Spieler davor, seinen Fehler zu wiederholen.

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In der Begründung stufte Sony das Bild als „pornografisch oder obszön“ ein und damit als einen klaren Verstoß gegen den Verhaltenskodex. Die Nachricht enthielt zudem den deutlichen Hinweis, dass weitere Verstöße zu einer permanenten Sperre des gesamten PlayStation-Kontos führen könnten. Der Fall ist eine wichtige Erinnerung daran, dass die Nutzungsbedingungen von Plattformen wie dem PlayStation Network über den Inhalten der Spiele selbst stehen. Ihr könnt die Inhalte auf eurer PS5 zwar kaufen und spielen, aber nicht teilen.