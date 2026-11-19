GTA 6 startet am 19. November 2026 mit massiven technischen Problemen. Spieler melden Abstürze und Datenverlust auf PS5 und Xbox trotz automatischer Speicherung.

Das lang erwartete Warten auf das Open-World-Phänomen GTA 6 hat mit dem offiziellen Startdatum am 19. November 2026 ein jähes Ende gefunden. Während Millionen von Fans die Verfügbarkeit des Spiels begrüßen, häufen sich in den ersten Tagen nach dem Release kritische Berichte über gravierende technische Störungen. Nutzer auf verschiedenen Plattformen melden nicht nur häufige Systemabstürze und unerwartete Neustarts der Hardware, sondern auch den bedauerlichen Verlust von Spielfortschritt, der manuell oder automatisch nicht mehr wiederhergestellt werden kann.

Technische Probleme beim GTA 6 Start

Die ersten Euphorie über den Release von GTA 6 weicht rasch der Frustration bei einer signifikanten Anzahl von Spielern. Insbesondere auf der PlayStation 5 und Xbox -Konsole wurden diverse Fehlerberichte gesammelt, die auf Stabilitätsprobleme der Software hindeuten. Einige Betroffene müssen ihre bereits erledigten Missionen erneut absolvieren, da der Spielstand nicht mehr geladen werden kann. In den schlimmsten dokumentierten Fällen gingen sogar mehrere Stunden Spielzeit durch technische Ausfälle verloren, was die Erfahrung des Spiels massiv beeinträchtigt.

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Einzelne Vorfälle und unklare Ursachen

Die Spezifität der Meldungen zeigt, dass das Problem nicht nur auf eine isolierte Instanz beschränkt ist. Ein Nutzer auf der PlayStation 5 berichtete, dass seine Konsole nach etwa zehn Stunden Spielzeit spontan neu startete. Beim erneuten Hochfahren war der Fortschritt komplett verschwunden, wobei unklar blieb, ob dies auf ein spezifisches Problem mit GTA 6 zurückzuführen war oder andere systemische Gründe hatte. Auf der Xbox -Plattform mussten andere Spieler den Prolog aufgrund von Abstürzen mehrfach von vorne beginnen.

Verluste des Spielfortschritts bei GTA 6

Neben den harten Abstürzen ist der automatische Speichervorgang ein zentrales Ärgernis. Eigentlich sollte die integrierte Funktion in GTA 6 verhindern, dass Spielerarbeit verloren geht. In der Praxis greift diese jedoch nicht zuverlässig. Ein weiterer Spieler berichtete von wiederholten Schwierigkeiten, die zum Verlust von rund zwölf Stunden Spielfortschritt führten. Die genaue Verbreitung dieser Defekte ist derzeit noch nicht quantitativ erfassbar, aber die Häufung der Meldungen lässt auf ein systemisches Problem schließen, das diepublisher Rockstar Games adressieren muss.

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Empfehlungen zum Schutz des Spielstands

Da die automatische Speicherung unzuverlässig funktioniert, hat Rockstar Games bislang keine offiziellen Angaben zu den Speicherrhythmen gemacht. Experten und erfahrene Nutzer empfehlen daher dringend, regelmäßig manuelle Speicherstände zu erstellen. Sollte ein Absturz eintreten, lohnt sich ein tieferer Blick in das separate Menü zum Laden von Spielständen. Dort werden manchmal automatisch angelegte Speicherstände angezeigt, die im normalen Speichermenü des Hauptmenüs nicht sichtbar sind und so einen rettenden Notanker bieten können.

Serverlast und Auswirkungen auf den Spielbetrieb

Neben der lokalen Software-Stabilität zeigen auch die Online-Infrastrukturen Anzeichen von Überlastung. Fehlermeldungen von Sony deuten auf eine extrem hohe Serverlast hin, die den reibungslosen Spielbetrieb im Multiplayer-Bereich beeinträchtigt. Auch bei Xbox Live wurden vermehrt Störungen registriert. Obwohl ein kompletter Ausfall der Serverdienste vermieden werden konnte, signalisieren diese Warnungen, dass die Infrastruktur des Launch-Tages am Limit war, was die technischen Probleme weiter verstärkt haben könnte.