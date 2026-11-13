GTA 6 Release 19. November: Urlaub und Verkaufszahlen steigen massiv

Grand Theft Auto 6 startet am 19. November. Deutsche Arbeitnehmer nehmen massiver Urlaub, während Take-Two mit 5,2 Milliarden Dollar Umsatz rechnet.

Am 19. November startet das lang erwartete Videospiel Grand Theft Auto 6 offiziell auf dem Markt. Die Ankündigung hat bereits vor dem Release einen starken Hype unter Spielern ausgelöst. In Deutschland nehmen Beschäftigte am Starttag überdurchschnittlich viel Urlaub.

Urlaubsanträge und Überstunden im November

Das Personalsoftware-Unternehmen Personio verzeichnet für den 19. November einen signifikanten Anstieg bei den Freizeitwünschen. Die Urlaubsanträge liegen für diesen Tag 38 Prozent über dem mehrjährigen Durchschnitt. Besonders hoch ist die Nachfrage nach freien Tagen bei Männern der Generation Z. Dazu zählen die Geburtsjahrgänge von 1995 bis 2010.

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Neben dem Urlaub nimmt auch die Bereitschaft zur Mehrarbeit zu. Die Anträge auf Überstunden steigen für den Starttag um 58 Prozent an. Der Donnerstag selbst fällt dabei als besonders beliebter Tag für Freizeit auf. Auch in den Tagen rund um den Termin nehmen sich mehr Arbeitnehmer frei. Personio verwaltet Daten von 1,6 Millionen Beschäftigten in Europa.

Internationale Reaktionen auf das Release

Auch der Konkurrent Remote registriert weltweit einen Boom bei den Urlaubsanträgen. Die Gesamtzahl liegt 32 Prozent über dem üblichen Niveau. In Italien steigt die Nachfrage fast doppelt so stark an wie im Durchschnitt. Dahinter folgen Indien mit 60 Prozent mehr Anträgen. Irland liegt mit 57 Prozent ebenfalls sehr hoch.

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Insgesamt ist der Effekt bei den jüngeren Männern am stärksten. Remote meldet hier ein Plus von 120 Prozent bei den Anträgen. Viele Nutzer laden die Daten bereits vorab herunter. Sie installieren das Spiel in der Nacht zum 19. November, um direkt starten zu können.

Downloadströme und technische Vorbereitung

Laut United Internet steigen die Datenabfragen stark an. Viele Spieler wollen die Installation vorbereiten. So können sie ohne Verzögerung in das Spiel eintauchen. Die technischen Anforderungen sind hoch. Die Server müssen den enormen Datenverkehr bewältigen. Die Vorbereitungen der Plattformen zeigen die große Vorfreude.

Verkaufserwartungen für Take-Two und Rockstar Games

Für Entwickler Rockstar Games und Mutterkonzern Take-Two steht viel auf dem Spiel. Der Vorgänger GTA 5 erschien 2013. Er wurde bislang 230 Millionen Mal verkauft. Die Wartezeit auf den Nachfolger beträgt 13 Jahre. Im Netz verbreiteten sich viele Witze über die lange Pause. Nun sind die Erwartungen gewaltig.

Der Vorverkauf hat alle Rekorde gebrochen. Take-Two rechnet mit einem Rekordumsatz. Schätzungen zufolge erzielt das Unternehmen 5,2 Milliarden Dollar in der ersten Woche. Das Spiel zeigt ein Verbrecherpaar auf der Flucht. Der Markt reagiert stark auf den Release.