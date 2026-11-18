Grand Theft Auto 6 startet am 19. November 2026. Erfahren Sie alles zum Release, zu Streamern, Anitta als Dr. Nita und den konkreten Folgen für Spieler.

Die Welt der Videospiel-Community wartet mit Ungeduld auf die nächste Generation der Open-World-Spiele. Der Entwickler Rockstar Games hat den offiziellen Veröffentlichungstermin für Grand Theft Auto 6 festgelegt. Die weltweite Markteinführung ist für den 19. November 2026 geplant. Damit endet eine lange Ära der Spekulationen und Verschiebungen, die Millionen von Fans über Jahre hinweg begleitet hat.

Veröffentlichungstermin und Spielmechanik

Der 19. November 2026 markiert das genaue Datum der Freischaltung. Dies ist exakt 13 Jahre nach der Erstveröffentlichung des Vorgängers GTA 5. Die Wartezeit hat den Hype auf ein historisches Niveau getrieben. Jeder zuvor veröffentlichte Trailer zog bereits mehrere hundert Millionen Aufrufe auf den Social-Media-Plattformen an. Der offizielle Start erfolgt weltweit um 0 Uhr Ortszeit. Neuseeland war das erste Land, das am 19. November 2026 um 12 Uhr deutscher Zeit Zugang zum Spiel erhielt. Australien folgte schrittweise mit Starts in Sydney, Melbourne, Brisbane und Darwin. Im Westen Australiens beginnt der Zugang erst um 17 Uhr deutscher Zeit.

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Die Hauptfiguren und das Setting Leonidas

In der neuen Episode der Reihe tauchen Spieler tief in die Welt von Vice City ein. Der fiktive Bundesstaat Leonidas dient als Kulisse und orientiert sich stark an der US-Bundesstaat Florida. Die Spieler steuern zwei zentrale Protagonisten durch das Geschehen. Dies sind Jason Duval und Lucia Caminos. Die Handlung spielt in einer detailliert nachgebildeten modernen Metropole. Das Design der Stadt und der Charaktere soll realistische Einblicke in das Leben dieser Figuren ermöglichen. Der Fokus liegt auf der Interaktion zwischen den beiden Hauptdarstellern und der Umgebung.

Anitta als Dr. Nita und neue Medienformate

Eine besondere Neuerung stellt die Einführung von Podcasts in der Spielwelt dar. Die brasilianische Sängerin Anitta übernimmt die Rolle der Dr. Nita. In Grand Theft Auto 6 moderiert sie die Sendung Ask Dr. Nita auf dem Sender The Wipe. Diese Sendung behandelt Themen wie Sex, Beziehungen und Intimität. Anitta gibt Erwachsenen Ratschläge und beantwortet Fragen der virtuellen Zuhörer. Der Song Touch & Go der Künstlerin dient als Titelmusik der Sendung. Ivan Pavlovich, der Musik-Chef bei Rockstar Games, bestätigte diese Zusammenarbeit. Er erklärte gegenüber dem Portal Voxel, dass Rockstar Games mit GTA 6 erstmals Podcasts in ein Spiel integriert. Als Gast in der Sendung ist auch der Euphoria-Star Barbie Ferreira zu hören.

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Streaming-Streamer und die Neuseeland-Methode

Während deutsche Fans bis Mitternacht des 18. Novembers warten müssen, gibt es bereits Streams. Die deutschen Twitch-Stars MontanaBlack, Zarbex und Trymacs haben das Spiel bereits vor dem offiziellen Start getestet. MontanaBlack behauptete scherzhaft, mit einem Privatjet nach Neuseeland geflogen zu sein. Tatsächlich nutzen die Streamer eine Technik namens Neuseeland-Methode. Dabei werden Regions- und Kontoeinstellungen so verändert, dass der frühere Start in Neuseeland genutzt wird. MontanaBlack zeigte sich auf Aufnahmen vor einem Greenscreen. Die genaue Technik der anderen Streamer ist nicht vollständig bestätigt. Tausende Zuschauer verfolgten die Streams am Mittwochnachmittag gleichzeitig.

Reale Herausforderungen: Download-Geschwindigkeit und Urlaub

Die technischen Anforderungen an die Internetverbindung sind extrem hoch. Grand Theft Auto 6 benötigt bis zu 212 Gigabyte freien Speicherplatz. Bei einer langsamen Leitung mit 10 Mbit/s kann der Download bis zu 47 Stunden dauern. Die Praxis ZÄHNE in Neuss hat dies als Service für Patienten erkannt. Sie bieten das Herunterladen der Daten während der Behandlung an. Eine 10-Gigabit-Glasfaserleitung ermöglicht es, den Download in rund 35 Minuten und 56 Sekunden abzuschließen. Bis zu acht Konsolen können parallel angeschlossen werden. Der IT-Mitarbeiter Jonathan Spielmann initiierte diese Idee nach der langen Wartezeit bei GTA 5. Gleichzeitig steigen die Urlaubsanfragen. In Italien meldet die HR-Plattform Remote 91 Prozent mehr Urlaubstage für den 19. November 2026. In Belgien könnten nach Angaben von Acerta bis zu 15.000 Menschen frei nehmen. Ein direkter Zusammenhang ist jedoch statistisch nicht beweisbar.