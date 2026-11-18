Am 19. November erscheint Grand Theft Auto 6. Die BILD-Redakteure Lukas Bruckmann und Franz Ungermann äußern gegensätzliche Ansichten zum 13-jährigen Warten und dem medialen Hype.

Am 19. November erscheint das lang ersehnte Videospiel Grand Theft Auto 6 für Millionen von Gamern weltweit. Das Erscheinen des neuen Ablegers der Reihe ist für viele das Ereignis des Jahres. Doch die Begeisterung ist nicht einheitlich verbreitet. Die BILD -Redakteure Lukas Bruckmann und Franz Ungermann haben völlig unterschiedliche Ansichten zum Titel.

Jahrelange Vorfreude auf GTA 6 Release

Lukas Bruckmann blickt auf eine Wartezeit von dreizehn Jahren zurück. Der Vorgänger GTA 5 erschien im Jahr 2013. Er beschreibt das Spiel als ein Lebensgefühl. Für ihn vergessen Millionen Menschen vorübergehend ihre Sorgen. Sie tauchen in eine neue Welt ein. Das Event gilt ihm als so bedeutend, dass Weihnachten für ihn bereits am 19. November beginnt. Er erwartet, dass das Spiel neue Maßstäbe setzt. Es soll Action und Möglichkeiten bieten, die über Ländergrenzen hinweg Menschen vereinen.

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Bruckmann erinnert sich an die Veröffentlichung von GTA 5 im September 2013. Damals besuchte er die vierte Klasse. Er war acht Jahre davon entfernt, das Spiel legal kaufen zu dürfen. Trotzdem spielte er mit seinem besten Freund in der Nacht. Sie cruisen in der virtuellen Welt von GTA 5. Jetzt im November 2026 freut er sich auf den Nachfolger. Er ist überzeugt, dass das Spiel auch ohne astronomische Erwartungen seine Fans begeistern wird.

Franz Ungermann lehnt den GTA 6 Hype ab

Franz Ungermann kann den riesigen Hype um das Spiel nicht nachvollziehen. Er hält den Internet-Hype und die Meme-Kultur für größer als das Spiel selbst. Ihm ist zu viel Aufregung um ein Videospiel. Es gibt Berichte von Menschen, die am großen Tag wichtige Geburtstage vernachlässigen. Das Verhalten stößt bei ihm auf Ablehnung. Er ist der Ansicht, dass es am Ende des Tages nur ein Spiel bleibt.

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Auch er hat GTA 5 gespielt. Er hat wahrscheinlich über fünfzig Stunden damit verbracht. Die Story hat er jedoch nie beendet. Er ist wahrscheinlich nicht einmal über sechzig Prozent gekommen. Für ihn ist GTA ein Spiel für zwischendurch. Man schaltet die Konsole an. Man fährt für zwanzig Minuten durch die Gegend. Man macht Quatsch. Dann schaltet man die Konsole wieder aus. Er findet Spaß daran, aber nichts darüber hinaus.

Historische Bedeutung von Zelda auf Nintendo 64

Ungermann hat sein Spiel des Jahres bereits gefunden. Er nennt Zelda: Ocarina of Time. Er spielte das Spiel als Kind mit seinem Vater. Die Nintendo 64 war die Konsole. Es ist eine seiner ersten Erinnerungen an Videospiele überhaupt. Das Original erhält bis heute neunundneunzig Punkte auf Metacritic. Das ist eine Bewertungsskala für Videospiele. Das Spiel gehört zu den besten aller Zeiten.

Ungermann findet, dass Grand Theft Auto 6 erst mal mit diesen Standards mithalten muss. Er zeigt damit, dass er die historische Bedeutung von Zelda erkennt. Die Kritik am aktuellen Hype steht im Kontrast zur Wertschätzung seiner eigenen Kindheitsspiele. Er bleibt dabei, dass die Überereignisse das eigentliche Spielerlebnis überdecken. Sein Fokus liegt auf der persönlichen Verbindung zu älteren Titeln.

Unterschiedliche Bewertungen der GTA Serie

Die beiden Redakteure vertreten unterschiedliche Generationenerfahrungen mit der Serie. Bruckmann sah GTA 5 als Kind, aber ist jetzt erwachsen. Er blickt auf viele schöne Erinnerungen zurück. Er erwartet einen Meilenstein. Ungermann hat die Titel eher beiläufig konsumiert. Er hat keine tiefere emotionale Bindung zu den Main-Stories entwickelt. Für ihn steht nicht die Fertigstellung der Story im Vordergrund.

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Die Diskussion zeigt, wie unterschiedlich Gaming-Kultur wahrgenommen wird. Für einige ist es ein gesellschaftliches Event. Für andere ist es eine Freizeitbeschäftigung. Beide Ansichten sind im Spiel vertreten. Die Spannung bleibt erhalten. Die Ankunft am 19. November wird diese Debatten sicherlich weiter anheizen.