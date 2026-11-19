Grand Theft Auto VI ist am 19. November 2026 erschienen. Die Auswirkungen reichen von Schlafverlust bei Sportlern bis zu freien Tagen im Unternehmen von Conor McGregor.

Am 19. November 2026 ist der lang erwartete Release des Videospiels Grand Theft Auto VI erfolgt. Der Start des Spiels hat weltweit enorme Wellen geschlagen und betrifft nicht nur die Gamer, sondern auch prominente Sportler und Unternehmen. Die Begeisterung für das Spiel von Rockstar Games ist so groß, dass sie sogar Arbeitszeiten und Schlafgewohnheiten von Profisportlern beeinflusst.

Schlafprobleme bei den St. Louis Rams

Steve Avila, Spieler der St. Louis Rams, warnte sein Team vor den möglichen negativen Folgen des neuen Spiels. Er ging davon aus, dass die Spieler das Spiel kaufen und intensiv nutzen würden. Avila bemerkte, dass die Schlafwerte der Teammitglieder deutlich sinken könnten. Er hoffte, dass niemand so exzessiv spielt, dass er den Tag von der Nacht unterscheidet. Dieser Zustand würde die Leistung im Training und in Spielen gefährden. Der 55-jährige BVB-Coach Peter Wagner zeigt sich davon unbeeindruckt. Er gibt zu, dass er vom Alter her aus dem Alter der Zielgruppe heraus ist. Wagner hat zu Hause keine Konsole und kennt sich mit modernen Gaming-Plattformen nicht aus. Er kann sich nur an das frühere Handy-Spiel Snake erinnern.

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Kreative Werbung von Trabzonspor

Der türkische Verein Trabzonspor hat den Release von Grand Theft Auto VI für eine eigene Kampagne genutzt. Das Team drehte ein Video im Stil des Spiels. Der ägyptische Fußballstar Mohamed Salah spielt darin die Hauptrolle. Man sieht ihn in einem Muskelshirt und mit einer Basecap telefonieren. In einer Szene fährt er auf einem Motorrad durch die Stadt. Thomas Reis, der deutsche Trainer des Klubs, ist ebenfalls im Video zu sehen. Er sitzt am Steuer eines Oldtimers und fährt durch eine bergige Landschaft. Die Werbung wirbt nicht direkt mit dem Titel des Spiels. Stattdessen wird die Zahl 61 angezeigt. Diese Zahl steht für das Autokennzeichen der Stadt Trabzon am Schwarzen Meer. Der Clip erhielt bereits in den ersten Stunden über 1,4 Millionen Aufrufe.

Konsequenzen für Spielerprofile

Die Integration in die reale Welt geht weit über Werbung hinaus. Der Wide Receiver Hill ist Teil der Spielfigur in Grand Theft Auto VI. In der Spielwelt besitzt er ein eigenes Profil auf der Social-Media-Plattform Snapmatic. Diese Plattform ist dem echten Instagram sehr ähnlich. Sein In-Game-Name lautet Maleek Rivers. Das Profil trägt den Spitznamen The Cheetah. Der Account hat 103 Millionen Follower. Diese Zahl unterstreicht die enorme Reichweite und das Interesse an der virtuellen Welt des Spiels.

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Unbezahlte Freistellung durch Conor McGregor

Conor McGregor, der frühere UFC-Champion, hat eine ungewöhnliche Entscheidung für seine Mitarbeiter getroffen. Der 38-Jährige hat am 19. November 2026 seinen gesamten Mitarbeitern weltweit die Arbeit freigegeben. McGregor ist der Inhaber eines Unternehmens mit 400 Mitarbeitern. Er kündigte diese Maßnahme in den sozialen Medien an. Die Freistellung gilt als Zeichen der Solidarität mit der Gaming-Community. Allerdings ist der Tag unbezahlt. McGregor bat seine Mitarbeiter, den Tag gut zu nutzen und das Spiel zu genießen. Er bezeichnete sich selbst als Kumpel und Boss.

Vorbereitung von Alexander Isak auf die Isolation

Der schwedische Stürmer Alexander Isak von Liverpool hat seine Erwartungshaltung klar kommuniziert. Er plant, sich nach dem Start des Spiels komplett von der Außenwelt abzuschotten. Isak gab an, dass es ab dem 19. November schwierig sein werde, ihn zu erreichen. Er nimmt sich vor, nicht von seinem neuen Hobby abgelenkt zu werden. Diese Aussage zeigt, wie tief die Faszination für Grand Theft Auto VI in die Freizeitgestaltung von Profisportlern eindringt.