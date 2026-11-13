GTA 6 Release: Urlaubsanfragen explodieren vor Start am 19. November

Die Ankündigung von GTA 6 löst in Deutschland einen massiven Anstieg der Urlaubsanträge aus. 38 Prozent mehr Mitarbeiter wollen am 19. November freinehmen.

Am 19. November startet das lang erwartete Videospiel " Grand Theft Auto 6" und löst damit nicht nur unter Spielern, sondern auch in der deutschen Arbeitswelt eine massive Reaktion aus. Die Ankündigung des Titels hat dazu geführt, dass die Urlaubsanträge für diesen konkreten Tag um 38 Prozent über dem mehrjährigen Durchschnitt liegen. Besonders deutlich zeigt sich dieser Trend bei jungen Männern der Generation Z, deren Antragsvolumen sogar um 120 Prozent angestiegen ist.

Massiver Anstieg bei Urlaubsanträgen und Überstunden

Die Zahlen der Personalverwaltungsplattform Personio belegen die außergewöhnliche Nachfrage nach Freizeit am Startdatum. Das Unternehmen verwaltet Daten von 1,6 Millionen Beschäftigten in Europa und verzeichnet für den 19. November einen Spitzenwert bei den Freizeitwünschen. Der Donnerstag selbst fällt dabei als Freiwahltag besonders stark ins Gewicht, wobei sich auch Mitarbeiter in der unmittelbaren Umgebung dieses Datums mehr Freiheit nehmen als sonst üblich.

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Neben den regulären Urlaubstagen steigt auch das Interesse an Überstunden deutlich an. Die Anträge für Mehrarbeit liegen für den Startzeitpunkt um 58 Prozent über dem Durchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass viele Beschäftigte entweder durcharbeitende Schichten planen oder ihre restliche Zeit vor dem Release effizienter nutzen wollen. Der Wettbewerb Remote registriert zudem einen weltweiten Boom bei den Anträgen, die um 32 Prozent über dem üblichen Niveau liegen.

Internationale Unterschiede und Generation Z

Während der Anstieg in Deutschland signifikant ist, weisen andere Länder noch extremere Werte auf. Italien führt mit einem Anstieg von fast doppelt so vielen Beschäftigten, die sich freinehmen, an der Spitze. Indien folgt mit 60 Prozent mehr Anträgen und Irland mit 57 Prozent mehr Wünschen für den 19. November. Diese Verteilung zeigt, dass die kulturelle Bedeutung des Spielstarts je nach Region unterschiedlich stark gewichtet wird.

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Die demografische Auswertung offenbart zudem ein klares Muster bei der jüngeren Generation. Männer der Jahrgänge 1995 bis 2010 zeigen mit einem Plus von 120 Prozent die stärkste Reaktion. Dies unterstreicht, dass diese Zielgruppe nicht nur die primäre Zielgruppe des Spiels ist, sondern auch bereit ist, Arbeitszeiten entsprechend zu verschieben oder umzustrukturieren, um den Release-Erlebnissen priorisierte Aufmerksamkeit zu schenken.

Wirtschaftliche Auswirkungen und Erwartungshaltung

Für den Entwickler Rockstar Games und den Mutterkonzern Take-Two Interaktive stehen enorme finanzielle Erwartungen im Raum. Der Vorgänger "Grand Theft Auto 5" erschien 2013 und wurde bis heute 230 Millionen Mal verkauft, was einen Rekord in der Unterhaltungsindustrie darstellt. Die 13-jährige Wartezeit auf den Nachfolger hat im Netz für eine Flut von Witzen und Bildern gesorgt, die die lange Spannung zwischen den Veröffentlichungen widerspiegeln.

Die Vorverkaufszahlen, die das Unternehmen angegeben hat, übertreffen bereits alle bisherigen Erwartungen. Schätzungen zufolge könnte Take-Two allein in der ersten Woche nach dem Start bis zu 5,2 Milliarden Dollar Umsatz erzielen. Diese Prognose basiert auf der Annahme, dass die enorme Hype-Phase, die durch die Ankündigung ausgelöst wurde, direkt in kaufkräftige Nachfrage umgesetzt wird und die Spieleindustrie für den kommenden Monat dominieren wird.