GTA 6 Release Warnung: ESET warnt vor Fake-Shops und Cyberbetrug

ESET warnt Gamer vor betrügerischen Shops vor dem GTA 6 Start am 19. November. Experten warnen vor Datendiebstahl und finanziellen Verlusten durch Fake-Angebote.

Die Veröffentlichung des lang erwarteten Videospiels Grand Theft Auto VI steht bevor und löst weltweit eine enorme Begeisterung aus. Das Spiel erscheint am 19. November und gilt als eines der wichtigsten Ereignisse der aktuellen Dekade für die gesamte Gaming-Branche. Aufgrund der großen Nachfrage und der jahrelangen Wartezeit nutzen Kriminelle den Hype jedoch aktiv für ihre eigenen Machenschaften aus. Die Sicherheitsfirma ESET warnt explizit vor einer steigenden Zahl an Betrugsversuchen.

Cyberkriminelle nutzen Hype für Fake-Shops

Die Sicherheitsexperten von ESET haben beobachtet, dass Betrüger versuchen, von der Vorfreude der Spieler zu profitieren. Insbesondere in den Wochen vor dem Release sind die Cyberkriminellen besonders aktiv. Sie betreiben täuschend echt wirkende Fake-Shops, um Gamer mit lockenden Rabatten, Versprechen eines Vorabzugangs oder angeblichen PC-Versionen zu ködern. Diese Angebote sind jedoch reine Finten, die darauf abzielen, Geld und persönliche Daten zu stehlen. Wer auf diese maschen hereinfällt, erhält das Spiel nicht, sondern verliert sein Geld und gibt seine Zahlungsdaten an die Täter ab.

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Methoden der Täuschung und KI-Einsatz

Die gefälschten Shops setzen auf professionell wirkende Elemente, um Vertrauen bei den Kunden zu wecken. Dazu gehören hochwertige Produktfotos, offizielle Trailer und sogar nachgemachte Gütesiegel. Häufig imitieren die Seiten das Design angesehener Händler oder vermitteln den Anschein eines spezialisierten Key-Stores, auf dem man Lizenzzertifikate erwerben kann. Diese sogenannten Keys sind dabei oft gefälscht oder werden dem Käufer gar nicht erst zugestellt. Ein weiterer Faktor, der den Erfolg dieser Betrugsversuche begünstigt, ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz. KI-Tools ermöglichen es den Kriminellen, in sehr kurzer Zeit täuschend echte Fake-Shops aufzubauen und zu pflegen.

Warnsignale für Spieler und Verbraucher

Alexander Opel, IT-Sicherheitsexperte bei ESET, weist darauf hin, dass Angebote, die zu gut klingen, um wahr zu sein, in der Regel auch Betrug sind. Die gefälschten Shops werden oft über Anzeigen in sozialen Medien oder gesponserte Suchergebnisse beworben. Als starke Köder dienen extrem niedrige Preise. Während die Standard Edition von GTA VI rund 80 Euro und die Ultimate Edition knapp 100 Euro kostet, locken Betrüger mit Preisen, die deutlich darunter liegen. Zudem sollten Nutzer hellhörig werden, wenn ungewöhnliche Bezahlmethoden wie Kryptowährungen oder Gutscheinkarten verlangt werden. Auch angebliche PC-Versionen sind irreführend, da das Spiel vorerst nur für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheint.

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Risiken durch schädliche Software und Downloads

Neben dem direkten finanziellen Verlust bestehen weitere gravierende Risiken für die Nutzer. Angebliche PC-Angebote dienen häufig dazu, die Endgeräte der Spieler zu infizieren. Durch das Herunterladen sogenannter Vorschauversionen oder Betazugänge können Trojaner, Spionagesoftware oder Ransomware auf dem Computer installiert werden. Auch vermeintliche Vorabzugänge oder Beta-Tests werden angeboten, obwohl es keine offiziellen solchen Varianten gibt. Die Sicherheitsfirma Huntress hat bereits ähnliche Betrugsstoren dokumentiert, die Plattformen wie den Microsoft Store oder den Store von Rockstar Games imitieren.

Offizieller Release-Prozess und Sicherheitsratschläge

Grand Theft Auto VI erscheint nicht in klassischer physischer Form mit Datenträger, sondern ausschließlich als Download. Seit dem 12. November zwar Hüllen im Einzelhandel erhältlich, enthalten diese jedoch keine Disc, sondern einen Code zum Herunterladen des Spiels. Aktuell ist nur ein Preload ab dem 10. November verfügbar, über den das Spiel bereits heruntergeladen werden kann. Freigeschaltet wird Grand Theft Auto VI jedoch erst zum offiziellen Release am 19. November. Experten raten dringend dazu, Shops händisch aufzurufen und nicht auf Werbelinks zu klicken. Ein fehlendes oder unvollständiges Impressum ist ein typischer Hinweis auf einen Fake-Shop und sollte zur Vorsicht mahnen.