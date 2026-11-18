BILD-Redakteur Lukas Bruckmann hat die Vorabversion von GTA 6 getestet. Er beschreibt die unglaubliche Detailtreue und die neue Lebenssimulations-Depth von Rockstars neuem Open-World-Hit.

Der 23-jährige Redakteur Lukas Bruckmann von der Boulevardzeitung BILD hat als einer der wenigen Journalisten bereits Zugang zur noch nicht veröffentlichten Vorabversion von GTA 6 erhalten. Diese exklusive Möglichkeit nutzte er, um die Spielmechaniken, die graphische Leistung und die narrative Tiefe des neuen Open-World-Spiels im Detail zu erkunden, bevor die offizielle Markteinführung ansteht.

Erste Eindrücke und Startmechanik

Bruckmann beschreibt den Moment, als er begann, mit dem Spiel zu interagieren, als surreal und lang erwartet, da er seit Jahren die Ankündigungen und Trailer sorgfältig analysiert hatte. In den ersten Minuten ist es den Spielern möglich, den Controller beiseite zu legen und eine filmische Sequenz zu genießen, die direkt in die Geschichte eintaucht. Erst nach etwa fünf Minuten Spielzeit wird das aktive Eingreifen des Nutzers erforderlich, was einen sanften Übergang von der Beobachtung zur Interaktion darstellt.

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Bereits während der ersten zwei Stunden des Tests wurde Bruckmann klar, dass die Nacht vom Donnerstag, wenn das Spiel ab 0 Uhr in Deutschland offiziell verfügbar sein wird, extrem lang werden könnte. Seine langjährige Vorliebe für Energy-Drinks, die von seinem Umfeld oft kritisiert wurde, findet nun einen praktischen Sinn, da er plant, die Veröffentlichungsnacht bis in die frühen Morgenstunden durchzustehen.

Detailreich und lebensnah

Die schiere Masse an Details, Möglichkeiten und visuellen Eindrücken überrollt den Testredakteur, selbst nachdem er bereits mit früheren Titeln der Serie vertraut war. Bereits auf dem Grundstück des Protagonisten Jason steht der Spieler vor einer Vielzahl von Entscheidungen, die das unmittelbare Gameplay beeinflussen. Ob man einen Protein-Shake aus dem Kühlschrank trinkt, um die Gesundheits- und Ausdauerwerte zu verbessern, oder eine Runde Sport treibt, bleibt dem Spieler überlassen.

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Die Körper der Hauptcharaktere Jason und Lucia können gezielt durch Krafttraining gestählt werden. Alternativ ist es auch möglich, durch viel Essen und wenig Bewegung ein paar Kilogramm zuzunehmen, was die physikalische Darstellung der Avatare dynamisch an das Nutzerverhalten anpasst. Dies erweitert die Möglichkeiten der Charakterentwicklung weit über die klassischen Kampfskills hinaus.

Virtualitätsgrad in Vice City

Vice City, die fiktive Stadt, die als einer der Hauptschauplätze von GTA 6 dient, hebt die Immersion auf ein neues Niveau. Ob ein Spaziergang am Strand, das Feiern in einem Nachtclub oder die Interaktion mit der Umwelt, die Darstellung übertrifft die technischen Möglichkeiten der frühen 2010er-Jahre um ein Vielfaches. Was in GTA 5 nur angedeutet werden konnte, wird im Nachfolger mit bisher unerreichter Lebendigkeit dargestellt.

Die Spieler müssen sich nun intensiv um die Bedürfnisse der Protagonisten kümmern. Faktoren wie Schlafmangel oder unzureichende Ernährung haben direkten Einfluss auf das Spielgeschehen und die Leistungsfähigkeit der Figuren. Diese Mechanics zielen darauf ab, die Grenze zwischen Videospiel und Realität weiter zu verwischen und eine tiefere emotionale Bindung zum Avatar herzustellen.

Mikrointeraktionen und Gameplay

Selbst kleinste Mikrointeraktionen sind bis ins Detail durchdacht. Das Öffnen und Leerräumen des Kofferraums eines fremden Fahrzeugs ist kein Problem, doch der Spieler muss auch daran denken, ein Schnapsglas nach dem Trinken wieder auf den Tresen zu stellen. Hält man das Glas leer weiter in der Hand, wird dies als Fehler im Realismus-Design gewertet.

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Der Redakteur betoant, dass solche Dinge im echten Leben selbstverständlich sind, in Videospielen aber in dieser Dichte und Kombination bislang kaum zu sehen waren. Diese Hingabe zum Detail zeigt, dass Rockstar Games ein neues Maßstab für Realismus und Interaktionsmöglichkeit in der Branche setzen wird.

Langfristige Implikationen

Die Veröffentlichung von GTA 6 wird nicht nur für Gamer, sondern auch für die Medienlandschaft ein Ereignis von großer Tragweite sein. Der Test von Lukas Bruckmann verdeutlicht, wie stark sich das Genre des Open-World-Action-Adventures weiterentwickelt hat. Die Erwartungen der Fans, die jahrelang auf diesen Nachfolger gewartet haben, dürften durch diese Vorabversion weiter angestiegen sein.

Am Morgen des darauffolgenden Tages, um 3 Uhr früh, beendet Bruckmann seinen Test, müde, aber glücklich. Da er sich anders als viele andere GTA-Fans keinen Urlaub genommen hat, klingelt der Wecker nach nur vier Stunden Schlaf, doch die Erfahrung bewertet er als absolut lohnenswert. Diese Vorabversion bietet einen Vorgeschmack auf ein Spiel, das die Gaming-Welt nachhaltig verändern wird.