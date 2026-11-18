GTA 6 Startdatum ist der 19. November. Fans nutzen Zeitverschiebung nach Neuseeland, um das Spiel früher zu starten. Anleitung für Xbox und PlayStation.

Der Release-Termin für das von Rockstar Games entwickelte Open-World-Abenteuer GTA 6 steht fest: Der 19. November ist das Datum, an dem Millionen von Spielern weltweit die digitalen Straßen von Vice City betreten dürfen. Bereits eine Woche vor dieser offiziellen Veröffentlichung hat der Titel einen historischen Meilenstein in der Gaming-Industrie erreicht: Mehr als zwölf Millionen Vorbestellungen wurden bereits verbucht. Dies markiert einen Rekord, den kein anderes Videospiel zuvor verzeichnen konnte. Die Erwartungshaltung ist derart hoch, dass der Nachfolger des jahrzehntelangen Klassikers bereits jetzt als einer der größten Hits des laufenden Jahrzehnts gehandelt wird.

Zeitverschiebung ermöglicht früheren Start

Doch ungeduldige Fans warten nicht gerne bis zur offiziellen Freischaltung. Es gibt einen einfachen, technischen Trick, der es Spielern ermöglicht, GTA 6 bereits etwa einen halben Tag vor dem offiziellen deutschen Starttermin zu spielen. Das Geheimnis liegt in der Nutzung der internationalen Zeitverschiebung. Neuseeland liegt Deutschland zwölf Stunden voraus. Wenn es in Neuseeland bereits der 19. November ist, herrscht in Deutschland noch der Abend des 18. November. Wer seine Konsole entsprechend umstellt, kann die digitale Welt von GTA 6 nutzen, während andere Länder noch auf die Freigabe warten.

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Dieser Vorteil gilt weltweit, nicht nur in der neuseeländischen Hauptstadt Wellington, die ansonsten für ihre beeindruckenden Landschaften und malerischen Strände bekannt ist. Der Hype um GTA 6 erreicht jedoch auch diese Region. Spieler müssen nicht physisch nach Neuseeland reisen, um diesen Vorteil zu nutzen. Die Technik erlaubt es, das Release-Datum der eigenen Hardware künstlich zu manipulieren, sodass der Download oder die Verfügbarkeit früher freigeschaltet wird als es die lokale Uhrzeit eigentlich zulässt.

Anleitung für Xbox Konsolen Nutzer

Für Nutzer der Xbox Konsole von Microsoft ist die Umsetzung dieser Technik vergleichsweise unkompliziert. Die Änderung der Heimatregion ist direkt in den Systemeinstellungen der Konsole möglich. Unter dem Reiter Profil und System finden sich die notwendigen Optionen. Dort navigiert der Nutzer zur Kategorie System und wählt den Reiter Sprache und Ort aus. Hier kann die Heimatregion manuell auf Neuseeland geändert werden. Nach Bestätigung dieser Einstellung ist ein Neustart der Xbox Konsole erforderlich, damit die neuen Regioneninformationen wirksam werden.

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Sobald die Konsole mit der neuen regionalen Einstellung hochgefahren ist, ist GTA 6 für den Spieler verfügbar. Dies bietet den Vorteil, dass das Spiel bereits vor dem 19. November geladen werden kann. Die Dateigröße von GTA 6 beträgt 210 Gigabyte. Das bedeutet, dass das Herunterladen und Installieren der Daten auf die Festplatte je nach Internetgeschwindigkeit mehrere Stunden dauern kann. Spieler, die diesen Weg wählen, haben das Spiel bereits am Mittwoch, sofern die Download-Fenster aktiv sind, vollständig auf ihrer Festplatte.

Komplexere Methode für PlayStation Spieler

Bei der Konkurrenzkonsole PlayStation von Sony ist der Prozess des region-switching deutlich komplizierter und mit höheren Hürden verbunden. Ein einfaches Umschalten in den Einstellungen ist hier nicht direkt möglich, da Sony strengere Restriktionen auferlegt. Spieler müssen einen komplett neuen PlayStation Account erstellen. Bei der Registrierung dieses neuen Accounts ist es notwendig, eine beliebige Adresse in Neuseeland als Heimatadresse anzugeben. Dieser Schritt ist technisch aufwendiger, da neue Accounts oft mit zusätzlichen Verifizierungsprozessen verbunden sind.

Spieler, die diesen Weg über einen zweiten Account gehen, müssen zudem berücksichtigen, dass die Kaufhistorie und die Spielstände an den spezifischen Account gebunden sind. Ein Wechsel zwischen dem deutschen und dem neuseeländischen Account ist nicht nahtlos möglich. Dies erfordert von den Nutzern einen höheren Aufwand an Zeit und Technik. Die Installation der 210 Gigabyte großen Dateien muss auf dem neuen Account erfolgen, was den Prozess für viele Konsolenbesitzer weniger attraktiv macht als den direkten Weg über die Xbox Einstellungen.

Sony reagiert mit harten Maßnahmen

Die Popularität des Neuseeland-Tricks hat nicht nur die Gamer, sondern auch die Konsolenhersteller und Publisher aufgeschreckt. Der Hersteller Sony hat die Entwicklung genau beobachtet und öffentlich Stellung bezogen. Das Unternehmen findet den Umstand, dass Spieler gegen die regionalen Veröffentlichungszeitpläne verstoßen, gar nicht lustig. In den Nutzungsbedingungen von PlayStation ist die Einhaltung regionaler Sperren festgeschrieben. Sony hat bereits angekündigt, aktiv gegen die Verbreitung dieses Tricks vorzugehen, insbesondere im Bereich der Livestreams.

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Die Drohung ist konkret: Streamern, die GTA 6 vor dem offiziellen Release-Zeitpunkt spielen und dabei den Neuseeland-Trick nutzen oder darauf hinweisen, droht die Sperrung ihres Accounts. Dies ist ein schwerwiegender Eingriff, da er den Zugang zu allen PlayStation Diensten einschränkt. Viele YouTuber und Streamer haben bereits mit dem Trick geworben, da sie mit dem Release von GTA 6 besonders viele Zuschauer und hohe Klickzahlen erwarten. Die Strafandrohung von Sony zielt darauf ab, diese Previews zu unterbinden und die Integrität des Release-Termins am 19. November zu wahren.

Marktposition und historische Bedeutung

Die Bedeutung von GTA 6 lässt sich am besten an den Erfolgen des Vorgängers ablesen. Der im Jahr 2013 erschienene Vorgänger GTA 5 ist bis heute das zweiterfolgreichste Videospiel aller Zeiten. Die Verkaufszahlen und die Spielerbasis dieses Titels sind kaum zu übertreffen. Die Erwartungen an den Nachfolger sind daher entsprechend gewaltig. Die Tatsache, dass bereits vor Veröffentlichung über zwölf Millionen Vorbestellungen vorliegen, unterstreicht die immense Nachfrage. Kein anderes Spiel hat diesen Meilenstein so schnell erreicht.

Für die Gaming-Industrie ist dies ein Signal. GTA 6 wird nicht nur ein kommerzieller Erfolg, sondern setzt auch technische und marketingseitige Maßstäbe. Die Kontroverse um den Release-Zeitpunkt zeigt, wie wichtig den Nutzern der zeitgleiche Zugang zu Spielen ist. Die technischen Workarounds wie die Neuseeland-Methode zeigen auch die Grenzen der digitalen Rechteverwaltung auf. Während Rockstar Games und Sony versuchen, den Ablauf zu kontrollieren, finden Fans weiterhin Wege, um früher in die virtuelle Welt einzutauchen. Der 19. November wird daher nicht nur ein Release-Datum sein, sondern ein Testlauf für die Zukunft von Spieleveröffentlichungen.